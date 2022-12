Conseils pour se préparer à une éventuelle récession au Canada

Bien qu’une récession en 2023 ne soit pas garantie, les indicateurs économiques indiquent que nous pourrions très bien faire face à un ralentissement économique au début de l’année prochaine. Le 7 décembre, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur de 50 points de base supplémentaires dans le but de calmer l’inflation récente. Ceci, combiné à la prédiction des analystes de RBC d’une récession au cours du premier trimestre de 2023, laisse entrevoir un possible recul économique l’année prochaine. Que le pays connaisse ou non une récession dans un avenir proche, il est toujours judicieux de créer un plan d’action financier pour vous aider à atténuer vos risques. Ci-dessous, je vais partager quelques conseils pratiques pour vous aider, vous et votre famille, à vous préparer, mais voyons d’abord ce qui se passe exactement pendant une récession. Que se passe-t-il en période de récession ? Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a fait remarquer dans une déclaration publique publiée le 14 novembre que « le ralentissement de la croissance économique affectera de manière disproportionnée nos ménages les plus vulnérables. Une inflation élevée et des taux d’intérêt élevés pour lutter contre l’inflation imposent un fardeau supplémentaire à nos ménages aux revenus les plus faibles. Pendant une récession, le PIB du pays a tendance à diminuer car certaines industries gagnent moins de revenus. Voici quelques résultats potentiels d’une récession : Augmentation du chômage et des pertes d’emplois

Réduction des dépenses des consommateurs, ce qui nuit aux entreprises

Baisse des prix sur les marchés du logement

Recul du marché boursier, qui entraîne des pertes pour les investisseurs Conseils pour un plan d’action financier en cas de récession potentielle en 2023 En ce qui concerne vos finances personnelles, il est bon de se préparer au pire. Alors que les meilleurs économistes du Canada prédisent une récession, les consommateurs devraient en prendre note et planifier en conséquence. Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre pour limiter l’effet de la récession sur vos finances. 1. Évaluez votre risque d’investissement Il est maintenant temps d’examiner vos placements pour voir si vous êtes satisfait du niveau de risque auquel vous êtes exposé. Les investissements à haut risque ont un potentiel plus élevé de subir plus de pertes d’investissement qu’un investissement à faible risque. L’exemple classique en est les investissements à haut risque tels que les actions par rapport aux investissements à faible risque tels que les obligations. Pendant une récession, les actions subissent généralement des pertes plus importantes que les obligations. Cela peut entraîner de nombreuses nuits blanches et du stress si la valeur de votre portefeuille commence à chuter trop bas pendant une récession par rapport à ce que votre tolérance au risque vous permet. Répondez en ligne gratuitement à un questionnaire destiné aux investisseurs pour voir si vos investissements actuels correspondent à votre tolérance au risque. Si vous êtes exposé à trop de risques, envisagez d’ajuster votre portefeuille à quelque chose qui présente moins de risques, comme des titres à revenu fixe, des CPG ou des comptes d’épargne à intérêt élevé. 2. Remboursez vos dettes à taux d’intérêt élevé Si vous avez des lignes de crédit ouvertes soumises à des taux d’intérêt variables, attendez-vous à ce qu’ils augmentent pendant une récession. Grâce aux récentes hausses de taux d’intérêt de la banque centrale, les Canadiens constatent des taux d’intérêt beaucoup plus élevés et des frais accrus imposés par leurs créanciers. Avant que les taux d’intérêt n’augmentent trop, c’est une bonne idée de rembourser votre dette autant que vous le pouvez. Plus votre solde principal est bas, moins vous finirez par débourser des paiements d’intérêts. Il est préférable d’être proactif ici, car vous êtes moins susceptible d’avoir des fonds supplémentaires disponibles pendant une récession. 3. Constituez votre épargne d’urgence L’augmentation de l’inflation et les prix plus élevés des services quotidiens et des produits de première nécessité peuvent nuire à votre épargne. Avec une récession potentielle qui se profile dans les prochains mois, c’est quelque chose dont il faut se méfier. Au lieu de brûler vos économies, faites de votre mieux pour réduire vos dépenses et utilisez cet argent pour constituer votre épargne d’urgence. Si vous ne savez pas par où commencer, examinez les trois grands domaines dans lesquels vous pouvez potentiellement réduire vos dépenses ; votre logement, votre transport ou votre nourriture. Je trouve que la plupart des gens ont généralement un domaine dans lequel ils dépensent trop. Les récessions économiques peuvent souvent entraîner des circonstances imprévues, telles que la perte d’emploi, des heures réduites et des réductions de salaire. Si vous comptiez sur un bonus, cela pourrait également être reporté. Plus vous aurez épargné, plus il vous sera facile de faire face à ces changements soudains afin de ne pas prendre de retard sur vos factures ou de ne pas vous retrouver dans l’incapacité de subvenir aux besoins de votre famille. 4. Optimisez votre CV Le chômage et les heures réduites sont très courants en période de récession, car les entreprises réduisent les postes non essentiels. L’un des meilleurs moyens d’améliorer votre sécurité d’emploi est de continuer à apporter de la valeur et d’aller au-delà des exigences de base de votre poste. Cependant, vous devez également vous préparer à une éventuelle perte d’emploi. Si vos heures sont réduites, vous devrez peut-être également rechercher un deuxième emploi. Pour accélérer le processus, vous devez réviser et optimiser votre CV, en vous assurant d’avoir un plan de secours si votre travail tourne mal. 5. Réévaluez votre budget mensuel Si vous n’avez pas de budget mensuel clair, vous dépensez probablement plus que vous ne le devriez. Que vous soyez célibataire ou que vous viviez dans une famille économique, je vous recommande de vous asseoir et de passer en revue vos revenus et vos dépenses pour créer un budget qui vous permette d’économiser plus d’argent. Calculez votre revenu mensuel et déterminez combien vous dépensez en factures, carburant, épicerie et autres dépenses nécessaires. Ensuite, essayez de trouver des catégories où les dépenses inutiles peuvent être réduites. 6. Reportez les achats coûteux Si vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture, un véhicule récréatif, de rénover votre maison ou de partir en vacances coûteuses, il serait peut-être préférable de reporter les dépenses inutiles. Si une récession survient, le coût de bon nombre de ces choses peut naturellement diminuer, ce qui signifie que vous aurez dépensé l’argent supplémentaire sans raison. De plus, bon nombre de ces types de dépenses ne sont pas une nécessité. Pour vous assurer d’être adéquatement préparé à une récession, il est préférable de détourner ces fonds vers votre épargne d’urgence. La ligne du bas Comme l’a si bien dit Benjamin Franklin : « Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d’échouer ». Il est très possible que le Canada connaisse une récession au début de 2023. Même si ce n’est pas une garantie, vous devriez tout de même préparer vos finances en réduisant les dépenses inutiles et en constituant votre épargne. Même si l’économie change par rapport à son cours actuel, vous serez toujours mieux loti pour votre préparation, car vous aurez plus économisé et augmenté votre valeur financière. Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome. Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.

