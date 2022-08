Conseils pour rester sain d’esprit en voyageant avec un bébé – Shaw Local

Envisagez-vous de voyager avec un bébé en remorque ? Voler avec un bébé peut être difficile, mais voici quelques conseils pour vous aider à le rendre plus gérable :

1. Faites vos recherches

Certaines compagnies aériennes sont connues pour être plus favorables aux familles que d’autres en termes de commodités, de services et même de divertissements en vol. Par exemple, certaines compagnies aériennes peuvent proposer un embarquement anticipé aux familles avec de jeunes enfants, ce qui peut signifier plus de temps pour s’installer. De plus, certaines compagnies aériennes proposent des moïses et des salles de bain avec une table à langer. Si vous avez un peu de temps avant d’avoir besoin d’acheter des billets, appelez autour de vous pour voir quelles commodités sont offertes.

2. Choisissez le bon siège

L’avant de l’avion pourrait être la meilleure option pour les parents avec des bébés, car ces sièges offrent généralement plus d’espace pour les jambes. Si possible, choisissez un siège le plus près de la fenêtre car cela peut également offrir un peu plus d’intimité, en particulier pour celles qui allaitent. Bien que les enfants puissent voler sur les genoux d’un adulte jusqu’à l’âge de 2 ans, il convient de garder à l’esprit certaines considérations, telles que les problèmes de sécurité, le coût et la durée du vol.

3. Préparez-vous à l’agitation

Les oreilles des bébés sont souvent sensibles aux changements de pression, donc si possible, pendant le décollage et l’atterrissage, encouragez votre bébé à téter ou à sucer un biberon ou une tétine pour aider à soulager cette pression. Envisagez également de planifier votre voyage pour qu’il coïncide avec les horaires de sieste et de sommeil réguliers de votre bébé. Lors de la réservation de votre vol, essayez d’en choisir un avec un minimum d’escales et de correspondances. Vous avez un bébé plus difficile que d’habitude pendant le vol ? Montez et descendez les allées de l’avion plusieurs fois si possible, car le mouvement peut aider à calmer et à apaiser les bébés.

Crystal Lake Travel : 13 Crystal Lake Plaza, Crystal Lake IL 60014 : 815.459.2500 :

http://www.cltravelagency.com/ .