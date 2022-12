Conseils pour rester en bonne santé et au chaud par temps glacial, à la maison ou en déplacement – ​​Shaw Local

DeKALB – N’oubliez pas vos proches – et vos animaux de compagnie – cet hiver alors que le refroidissement éolien a atteint des niveaux glaciaux pendant le week-end de vacances, a déclaré vendredi un médecin urgentiste de Northwestern Medicine.

Selon le National Weather Service, la tempête hivernale de cette semaine continuera d’affecter le week-end de vacances, alors que les températures chutent en dessous de zéro et que le refroidissement éolien atteint près de 50 degrés en dessous de zéro dans certaines régions.

Alors que les routes continuaient d’être dangereuses vendredi, il est préférable de rester à l’intérieur autant que possible ce week-end, a déclaré le Dr Jeremy Silver, directeur médical du service d’urgence du Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital à DeKalb.

Frostbite : que devons-nous savoir ?

“Avec la température étant aussi basse que dans notre région, et les refroidissements éoliens inclus, il est à peu près dangereux de sortir à tout moment”, a déclaré Silver, “en particulier les personnes âgées qui ne se chauffent pas suffisamment et les jeunes qui perdre de la chaleur plus rapidement. Ces extrêmes d’âge vont être les groupes les plus vulnérables.

Les engelures sont toujours un danger pendant les coups de froid comme celui-ci, a déclaré Silver, et les habitants de la région doivent se rappeler que les effets secondaires du temps violent peuvent frapper plus tôt qu’ils ne le pensent.

“Les engelures sont essentiellement une brûlure de la peau et des tissus mous”, a déclaré Silver. « C’est le même type de dommages irréversibles qui peuvent se produire sur la peau et causer des dommages aux oreilles, au nez, au visage, à la bouche, aux doigts et aux orteils. Les engelures peuvent s’installer assez rapidement.

Selon le National Weather Service, les engelures peuvent survenir en une demi-heure environ. Silver a dit que c’est souvent quand il n’y a pas du tout de refroidissement éolien.

À un refroidissement éolien de 50 degrés sous zéro, les engelures peuvent survenir en 15 minutes, et pas seulement pour les humains. Un petit chien laissé à l’extérieur pendant environ 20 minutes pourrait souffrir d’engelures mortelles.

“N’oubliez pas les petits animaux”, a déclaré Silver.

Quand fait-il trop froid pour que les enfants jouent dehors dans la neige ?

Les températures de vendredi, par exemple, étaient trop froides pour les loisirs de plein air.

“Gardez vos enfants à l’intérieur, vérifiez les personnes âgées”, a déclaré Silver. “Lorsque vous avez une telle variation de température, les systèmes ont tendance à cesser de fonctionner également, alors assurez-vous que tante Minnie a son chauffage, et si elle ne le fait pas, offrez-lui le canapé.”

Les cheveux mouillés à l’extérieur peuvent-ils vous rendre malade ?

Pas immédiatement, dit Silver. Et les risques immédiats sont plus inquiétants.

“Je ne pense pas vraiment aux effets à long terme des cheveux mouillés, je pense aux effets immédiats”, a déclaré Silver. “Et c’est que 40% de la chaleur du corps humain est libérée par la tête, et probablement 50% chez un nourrisson. Donc, si vos cheveux sont mouillés, vous allez simplement augmenter la rapidité du processus de refroidissement. Je ne conseille certainement pas de sortir avec les cheveux mouillés.

Superposer des vêtements et couvrir la peau et les extrémités exposées est le meilleur moyen de se protéger, a-t-il déclaré. Portez des chapeaux, des gants ou des mitaines (ces derniers sont plus efficaces pour garder les mains au chaud), des sous-vêtements thermiques et plusieurs couches sur les jambes et le torse.

Les matériaux absorbants au lieu du coton peuvent mieux fonctionner lors de la transpiration, car la sueur peut également geler pour les personnes qui travaillent ou se déplacent à l’extérieur.

Le froid ne semble pas déranger Gracie alors qu’elle joue au ballon avec son propriétaire Joel Plapp, de Sycamore, le jeudi 22 décembre 2022, au Sycamore Park District Dog Park. La neige, les températures glaciales et le vent ont déferlé sur la région jeudi, rendant les voyages et toute activité de plein air un défi. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

En voyage, qu’est-ce que les gens devraient garder dans leur voiture pour affronter l’hiver ?

Silver a dit un téléphone chargé; lampe de poche avec piles neuves ; et de la nourriture, des collations et de l’eau supplémentaires, même si elles gèlent, sont bonnes à garder en cas d’urgence ou si votre voiture tombe en panne.

“Ma suggestion est autant que vous le pouvez, ne sortez pas de la voiture”, a déclaré Silver. « Restez dans la voiture, mettez vos clignotants et appelez à l’aide. Si vous êtes coincé dans une congère et que vous êtes dans votre voiture, assurez-vous que les échappements ne sont pas bloqués afin de ne pas causer par inadvertance une intoxication au monoxyde de carbone. Je garde une pelle et un sac de couchage dans ma voiture pour le pire des cas.

L’empoisonnement au monoxyde de carbone est-il un risque plus élevé en hiver?

L’empoisonnement au monoxyde de carbone peut être causé par la combustion, car le gaz dégage de l’énergie des cheminées ou des voitures.

“Quoi qu’il en soit, si vous brûlez comme combustible, que ce soit du propane, du gaz naturel ou des produits de combustion de votre poêle, tout cela est évacué du toit ou de votre cheminée”, a déclaré Silver. “Donc, certainement s’il y a beaucoup de neige, l’accumulation de monoxyde de carbone peut être un problème.”

Silver a recommandé de nettoyer le toit, d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans chaque zone de la maison et de s’assurer qu’ils ont des piles neuves.

À quoi ressemble la salle d’urgence maintenant ?

Silver a déclaré que le service des urgences de l’hôpital de Kishwaukee avait vu quelques cas d’engelures, mais il a déclaré qu’il pensait que la plupart des gens avaient jusqu’à présent été sages de rester à l’intérieur ou de se mettre à l’abri.

Plusieurs municipalités proposent des bâtiments gratuits, tels que des bibliothèques, des services de police ou des mairies, comme lieux où les personnes sans logement peuvent se mettre à l’abri du froid.

“Si vous craignez que vous ou un être cher souffriez d’un problème d’exposition – basse température, hypothermie, engelures – n’hésitez pas”, a déclaré Silver. “Venez aux urgences. Nous sommes équipés. Si vous avez été exposé, venez immédiatement. N’attendez pas.

Quels risques pour la santé surviennent lorsque les températures fluctuent considérablement ?

Les déplacements peuvent être très délicats lorsque les températures gèlent, dégèlent ou gèlent à nouveau, y compris les routes verglacées ou les inondations, a déclaré Silver.

« En termes de maladie, d’après mon expérience, les personnes souffrant d’asthme et [chronic obstructive pulmonary disorder] ont tendance à avoir des poussées lors de grandes fluctuations ou de transitions de température ou d’humidité, alors faites attention à cela », a déclaré Silver. “Pression, humidité [and] température ont tous [an] impact sur l’inflammation dans le corps et les poumons.