Conseils pour rembourser la dette de carte de crédit

Il devient de plus en plus coûteux de rembourser une dette de carte de crédit.

Le taux d’intérêt moyen sur les nouvelles offres de cartes de crédit est désormais de près de 23 %, selon à la dernière analyse de LendingTree. C’est en hausse par rapport à environ 22,4 % en novembre.

“Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree, à CNBC Make It. “Malheureusement, 2023 ne sera probablement pas beaucoup mieux.”

La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt pour la septième fois cette année dans le but de lutter contre l’inflation et devrait continuer à augmenter les taux l’année prochaine. Étant donné que la plupart des cartes de crédit ont un taux d’intérêt variable, il existe un lien direct entre les hausses de taux de la Fed et le taux d’intérêt qui vous est facturé sur votre carte de crédit.

Un taux d’intérêt plus élevé signifie également que votre dette de carte de crédit coûtera plus cher à rembourser, dit Schulz.

Disons que vous avez un solde de 5 000 $ sur une carte avec un taux annuel en pourcentage (APR) de 19 %. Si vous payez 200 $ par mois, par exemple, vous débourserez environ 1 415 $ d’intérêts, en plus du solde principal de 5 000 $, selon les calculs de LendingTree.

Supposons maintenant que vous ayez le même solde de carte de crédit de 5 000 $ mais avec un APR de 22 %. Cela vous coûterait environ 1 750 $ en intérêts, selon les calculs de LendingTree. Cette différence de 3 % équivaudrait à 335 $ supplémentaires en frais d’intérêt.

Bien que vous puissiez éviter complètement les frais d’intérêt en payant la totalité du solde de votre relevé chaque mois, c’est généralement plus facile à dire qu’à faire. Si vous vous sentez découragé par la dette de carte de crédit, voici trois étapes que vous pouvez suivre dès maintenant.