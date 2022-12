Conseils pour réduire votre empreinte carbone pendant les vacances

Que sur terre5:03Les auditeurs de What on Earth partagent des astuces pour les vacances vertes

Les décorations festives et les cadeaux délicieusement emballés sont un incontournable de la saison de Noël, mais ils apportent avec eux beaucoup de déchets.

Ménage les déchets peuvent augmenter jusqu’à 25 % autour des vacances, selon l’organisation à but non lucratif Zero Waste Canada. Et seulement un pour cent de tout ce que la personne moyenne achète est encore utilisé après six mois, selon le même rapport.

C’est pourquoi les écologistes disent qu’il est temps de réduire – et de réutiliser – pendant les vacances.

“Si nous recevons des cadeaux d’autres personnes qui ont utilisé du papier d’emballage, la meilleure chose à faire est de continuer à utiliser et à réutiliser – et à réutiliser et à réutiliser – ce papier d’emballage encore et encore et encore aussi longtemps que possible”, a déclaré Myra Hird, professeure à l’École d’études environnementales de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario.

Bien que les emballages-cadeaux à base de papier d’aluminium ou de plastique ne soient généralement pas recyclables, certains emballages-cadeaux en papier peuvent aller dans le bac bleu.

Les emballages cadeaux et les sacs à provisions représentent 545 000 tonnes de déchets chaque année, selon Zero Waste Canada.

Tous les papiers d’emballage ne sont pas recyclables. Cela dépend des règles de recyclage locales. (Margostock/Shutterstock)

“Ce que j’utilise, c’est le test de déchirure”, a déclaré Charlotte Ueta, directrice de projet pour la division de gestion des déchets solides de la ville de Toronto. “Si vous pouvez déchirer le papier d’emballage et qu’il se déchire à peu près comme un morceau de papier, cela signifie que … cela peut aller dans le bac de recyclage.

“Mais si vous le déchirez et qu’il est plein … métallique ou qu’il est en quelque sorte attaché avec une doublure en plastique, cela irait à la poubelle.”

Les 3 R du temps des fêtes

Les programmes de recyclage varient d’une municipalité à l’autre – par exemple, Toronto accepte la mousse de polystyrène dans ses bacs de recyclage, tandis que d’autres programmes ne le font pas – donc Ueta recommande de vérifier les règles spécifiques d’une région.

Pour ceux qui veulent éviter les emballages inutiles, Hird propose une approche différente. L’emballage en tissu peut être une alternative intelligente, a-t-elle déclaré, tandis que l’emballage dans des sacs d’épicerie en papier offre Son de la musique– Inspiré des “paquets de papier brun attachés avec de la ficelle”.

Mais ce qui se passe à l’intérieur de ce papier est tout aussi important. Hird et Ueta disent qu’il est important de considérer la source des cadeaux que vous offrez.

Les acheteurs se rendront au Centre Eaton de Toronto en décembre 2019. Les nouveaux articles nuisent davantage à l’environnement. Une option pendant la période des fêtes consiste donc à offrir des expériences, comme un repas spécial, plutôt que des produits. (Cole Burston/La Presse canadienne)

Les articles neufs ont une empreinte carbone plus élevée que les articles usagés. Ueta dit qu’une option à considérer est de donner des expériences, comme un repas spécial, plutôt que des produits.

En ce qui concerne les sapins de Noël, le mantra réduire, réutiliser, recycler reste vrai. Si vous installez un vrai arbre, par exemple, cela pourrait vouloir dire le composter ou lui donner une seconde vie.

« Si vous avez une déchiqueteuse de bois dans votre jardin, vous pouvez la broyer et en faire du paillis », a déclaré Robert Henri, directeur des communications et du marketing chez Arbres Canada, un organisme à but non lucratif voué à la plantation et à l’entretien des arbres.

Certes, tout le monde n’a pas une déchiqueteuse de bois à allumer. De nombreuses municipalités ramassent les arbres après les fêtes et s’occupent du paillage pour vous.

Ueta dit qu’à Toronto, ce paillis passe par un processus connu sous le nom de compostage aérobie, où il est mélangé avec de l’oxygène jusqu’à ce qu’il finisse par devenir du compost.

Le gaz naturel “renouvelable”, sous-produit du processus de compostage, est également utilisé pour alimenter les véhicules à ordures de la ville.

REGARDER | La ferme d’Edmonton offre des sapins de Noël écologiques à louer : Sapins de Noël durables à louer Chaque année, des milliers de sapins de Noël sont achetés, exposés puis jetés. Mais une ferme forestière de la région d’Edmonton fait les choses autrement. Farlinger Farms loue des pins et des épinettes pour les vacances. Les arbres retourneront à la ferme avant d’être éventuellement plantés dans les cours des gens.

Si vous voulez préserver la vie de l’arbre, Henri dit que le laisser dans votre jardin peut fournir une maison à de petites bestioles pendant l’hiver. Il peut également être utilisé pour embellir des espaces communautaires, comme autour d’une patinoire ou le long d’un sentier pédestre.

“Il a été prouvé que les arbres réduisent le stress et … peuvent vous aider à mieux gérer les problèmes de santé mentale”, a-t-il déclaré.

Vrai ou faux sapin de Noël ?

Quant au choix du type d’arbre que vous utilisez pour décorer les couloirs, Henri dit que les arbres vivants battent généralement les arbres artificiels.

S’ils sont cultivés de manière responsable, les vrais arbres ont l’avantage d’absorber le carbone de l’atmosphère et de fournir des habitats aux créatures des bois, dit-il. Ils nettoient également le sol et l’eau et aident à prévenir l’érosion autour des cours d’eau.

Alors qu’un arbre artificiel peut être utilisé année après année, Henri dit qu’il peut nécessiter jusqu’à 20 utilisations avant que sa production ne devienne neutre en carbone.

Les arbres de Noël vivants peuvent apporter des avantages environnementaux, tels que la capacité d’absorber le carbone de l’atmosphère. Dans le débat sur les vrais arbres de Noël contre les arbres de Noël artificiels, Arbres Canada dit que le premier l’emporte. (Cole Burston/La Presse canadienne)

“Un arbre artificiel est évidemment fabriqué à partir de plastique ; la plupart du temps, il est fabriqué avec beaucoup de produits chimiques toxiques”, a-t-il déclaré. “Généralement, ils sont fabriqués à l’étranger, donc le coût d’expédition de l’arbre ici a un impact.”

Henri recommande de trouver un arboriculteur à proximité et, si possible, de compter sur la livraison, ce qui peut être plus efficace que de se rendre en voiture à une exploitation forestière.

“Faites attention à ce que vous achetez”

Selon Ueta, il est important d’éliminer correctement les déchets de vacances – qu’il s’agisse d’emballages cadeaux froissés ou d’une épinette de huit pieds – pour détourner autant que possible de la décharge.

Lorsque des matières non recyclables se retrouvent dans le bac bleu, elles doivent alors être traitées comme des contaminants et envoyées à un site d’enfouissement. Cela signifie que vos déchets sont essentiellement traités deux fois.

Et jeter des matières organiques à la poubelle signifie également que davantage de déchets finissent dans des décharges, qui émettent du méthane.

Bien qu’un recyclage approprié soit un élément clé pour réduire l’impact des déchets pendant les vacances, Ueta dit qu’il est important d’envisager de réduire la consommation globale.

“Fais attention à ce que tu achètes, à ce que tu consommes, car évidemment créer de nouvelles choses [and] matériaux nécessite de nouvelles sources », a-t-elle déclaré.

“Vous voulez essayer de maintenir autant que possible les matériaux en cycle dans un système afin de réduire la quantité de matières naturelles ou brutes utilisées pour générer de nouveaux produits.