La course à pied est une activité physique intense qui demande beaucoup d’énergie à nos muscles. Notre corps produit plus de dioxyde de carbone, qu’il doit remplacer par plus d’oxygène. Cet excès d’inhalation et d’expiration peut provoquer un essoufflement. Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour soulager l’essoufflement pendant la course.

Réchauffer

Augmenter la chaleur de notre corps nous aide à augmenter le flux sanguin vers nos muscles et nos tissus. Au moment où nous commençons à courir, nos muscles sont prêts à faire face à l’effort physique. Quelques exercices d’étirement légers suffisent pour se réchauffer avant de commencer à faire du jogging ou de courir. Ils renforcent nos capacités d’endurance.

Des pauses courtes

Prendre quelques courtes pauses pendant la course nous aide à reprendre notre souffle et permet au corps de se remettre du stress de la course. Cela aidera à normaliser la respiration et à prévenir l’essoufflement. Alternativement, on peut se ralentir périodiquement en courant pour diminuer le stress constant sur les poumons et le cœur.

Exercice de respiration

Les exercices de respiration aident à entraîner les poumons et le cœur à augmenter leurs capacités. Une technique courante consiste à inspirer lentement par le nez, à retenir la respiration pendant moins de 10 secondes, puis à expirer lentement par la bouche.

Un essoufflement prolongé peut être le symptôme d’une affection sous-jacente, telle qu’une faiblesse des poumons, des problèmes cardiaques, etc. Ceux-ci ont besoin d’un diagnostic médical approprié.

Problèmes médicaux

Selon le étude, les exercices de haute intensité peuvent provoquer un état asthmatique appelé hyperréactivité bronchique. Cette condition provoque le blocage des voies respiratoires après l’exercice. Les patients auraient besoin de bronchodilatateurs avant de commencer les exercices. Il faut également consulter un médecin s’ils éprouvent beaucoup d’essoufflement, de fatigue et de toux pendant la course. De tels symptômes peuvent indiquer une affection pulmonaire sous-jacente.

Un autre médical problème Les coureurs sont confrontés à une dyspnée ou à une respiration difficile. La condition est causée par le blocage des voies respiratoires, l’anémie, une carence en fer, des infections et d’autres faiblesses musculo-squelettiques, a déclaré cette étude.

Consulter un bon pneumologue et un cardiologue devrait aider à résoudre les problèmes ci-dessus.