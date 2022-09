Conseils pour rédiger un éloge funèbre – Shaw Local

Écrire un éloge funèbre pour un être cher est une tâche honorable.

Cela peut aussi être très difficile.

Ce n’est pas n’importe quel discours. C’est un hommage que vous voudrez obtenir correctement. Que vous prononciez l’éloge funèbre sous forme écrite ou orale, il restera un document fidèle de souvenir qui peut avoir un impact durable, bien qu’intangible, pour le défunt et sa famille.

De manière générale, les éloges peuvent inclure de nombreux thèmes et styles. Que vous choisissiez d’écrire le vôtre de manière humoristique ou plus sérieuse, l’important est d’être honnête. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Ecrire pour le public

Il est important de garder à l’esprit qui est le public. Que vous écriviez ou prononciez l’éloge verbalement, considérez le public comme un participant à votre histoire. Ce sera probablement un mélange de famille et d’amis, donc tenir compte de leurs sentiments et de la façon dont ils pourraient interpréter ce que vous dites peut vous aider à déterminer le style à utiliser.

Considérez pour qui c’est vraiment

Assurez-vous de parler avec les autres membres de la famille et les amis du défunt au sujet de la personne décédée. Généralement, cela garantira que vos faits sont corrects et peut vous aider à déterminer les histoires et les anecdotes à raconter. Lorsque vous pensez vraiment à la personne décédée et que vous l’encadrez par des discussions avec la famille et les amis proches, l’image globale de l’éloge funèbre deviendra plus claire et plus authentique.

Suggestions de rédaction

Il peut être difficile d’organiser vos sentiments, vos souvenirs et vos histoires. Si vous écrivez l’éloge funèbre, pensez à vos discussions avec les autres pour vous aider à façonner le ton. Sur la base de leurs commentaires, vous devriez être en mesure d’aligner vos propres pensées sur les leurs pour déterminer si l’éloge funèbre sera sérieux, triste, optimiste, drôle ou même une combinaison de tout cela. Si vous prononcez l’éloge funèbre, avoir des notes à portée de main est une bonne idée pour ne pas perdre de vue les points que vous voulez faire valoir.

Dans les deux cas, rappelez-vous que les services funéraires sont un souvenir, donc partager toutes sortes d’histoires de la personne est généralement approprié. Parlez de ce qu’ils ont aimé dans la vie, des gens qu’ils aimaient et des choses dans lesquelles ils étaient bons.

Une fois que vous avez rédigé une première ébauche, demandez des commentaires. Assurez-vous qu’il répond aux attentes des personnes les plus proches de la personne décédée. C’est le meilleur moyen de s’assurer que vous ne vous trompez pas.

Par-dessus tout, soyez authentique.

Si vous êtes en contact avec vos sentiments et vos pensées, cela se traduira par le genre d’éloge dont les gens se souviendront avec émotion.

