Conseils pour prévenir la tragédie à l’approche de la saison des intoxications au monoxyde de carbone

Chaque hiver, le « tueur silencieux » connu sous le nom de monoxyde de carbone est l’une des principales causes de décès par empoisonnement accidentel au Canada.

L’intoxication au monoxyde de carbone peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux, tels que des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la confusion et de la somnolence. Mais cela peut aussi être mortel.

Il y a plus de 300 décès liés au CO par année au Canada, selon les statistiques, et plus de 200 autres hospitalisations.

En Colombie-Britannique, les dernières statistiques montrent qu’il y a eu neuf décès en 2021 et huit décès jusqu’à présent en 2022.

« La perte de vies humaines due à l’empoisonnement au monoxyde de carbone est tragique, et il est essentiel que tout le monde connaisse ses dangers et ce qu’il peut faire pour l’empêcher de se produire », a déclaré Jennifer Rice, secrétaire parlementaire pour la protection civile, lors de la semaine de sensibilisation dédiée de novembre. .

Le fabricant d’avertisseurs de fumée First Alert affirme qu’en raison de l’utilisation accrue d’appareils à combustible lorsque le temps froid frappe, il existe un certain nombre de mesures que les gens peuvent prendre pour éviter une tragédie.

Vérifiez vos appareils à combustion. Les fournaises, fours, chauffe-eau et autres appareils à combustible peuvent dégager des niveaux dangereux de CO s’ils ne fonctionnent pas correctement. Planifiez des vérifications d’entretien annuelles avec un technicien qualifié pour vous assurer que tous vos appareils à combustible fonctionnent correctement.

Utilisez toujours des générateurs à l’extérieur. En cas de panne de courant, n’utilisez jamais une génératrice à l’intérieur de la maison ou du garage – ils peuvent émettre des émanations nocives de CO pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort. Pour utiliser un groupe électrogène en toute sécurité, gardez l’appareil à l’extérieur et à au moins 4,5 mètres de votre domicile.

Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone. Parce que le CO est invisible, inodore et insipide, il est impossible de dire par soi-même s’il y a eu une fuite – des avertisseurs de CO correctement installés et fonctionnels sont le seul moyen de détecter le gaz dangereux. Installez des avertisseurs de CO, comme l’alarme enfichable First Alert CO, à chaque étage, y compris le sous-sol et dans ou près de chaque chambre à coucher pour assurer une protection adéquate. N’oubliez pas de tester régulièrement vos avertisseurs de CO et, si vous utilisez des avertisseurs à piles, remplacez les piles au moins tous les six mois.

Assurer une ventilation adéquate. La cuisinière est l’une des principales sources d’empoisonnement au CO dans la maison. Lorsque vous cuisinez sur la cuisinière, allumez toujours les ventilateurs d’extraction et ouvrez périodiquement une fenêtre à proximité pour faire circuler de l’air frais. Une bonne ventilation est encore plus importante pendant la saison des fêtes ou d’autres périodes où le poêle est utilisé plus fréquemment et pendant de plus longues durées.

Connaître les symptômes. Les symptômes d’une intoxication au CO peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des étourdissements, une faiblesse, des douleurs thoraciques et des vomissements, et sont souvent confondus avec le rhume ou la grippe. Si une alarme de CO retentit ou que des symptômes apparaissent, sortez immédiatement de la maison et composez le 911. Connaître les symptômes d’une intoxication au CO vous donnera la tranquillité d’esprit de profiter des mois d’hiver avec votre famille.

