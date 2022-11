Conseils pour naviguer dans le dîner de Thanksgiving si vous souffrez de diabète

MARDI 22 novembre 2022 (HealthDay News) — Manger un festin de Thanksgiving, tout en maintenant une glycémie saine, peut sembler difficile si vous souffrez de diabète, mais c’est faisable, disent les experts.

Près de 40 millions d’Américains sont quotidiennement confrontés à ce problème, et pas seulement pour les repas de fêtes.

Pour commencer : Ne sautez pas le petit-déjeuner et n’essayez pas de conserver vos calories et vos glucides pour plus tard dans la journée. Cela peut simplement vous donner plus faim et nuire à une alimentation saine plus tard dans la journée, ont déclaré des experts du MOLLY Diabetes Education and Management Center for Adults and Children, qui fait partie de Hackensack Meridian Health, à Maywood, NJ.

Au lieu de cela, mangez un petit-déjeuner sain comme une frittata avec beaucoup de légumes ou un yaourt grec avec des noix.

Voici d’autres recommandations :