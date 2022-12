Conseils pour marquer des offres de voyage du Nouvel An – Shaw Local

Avec 2023 à nos portes, vous cherchez à fêter la nouvelle année avec une nouvelle aventure ? Les voyages de vacances peuvent être coûteux en raison de la hausse des prix du carburant et de la demande de voyages, mais il existe plusieurs façons de conclure des offres. Lorsque vous commencez à planifier vos voyages, voici quelques conseils pour économiser de l’argent :

1. N’attendez pas

Attendre la dernière minute pour réserver des vols pourrait signifier que vous êtes plus susceptible de payer des prix plus élevés. À cette fin, essayez de réserver le plus loin possible.

2. Volez en milieu de semaine

Selon Google Flights, un vol intérieur en milieu de semaine, en particulier un mercredi, pourrait signifier jusqu’à 20% d’économies sur les vols.

3. Envisagez une escale

Vous avez une certaine flexibilité dans votre emploi du temps ? Opter pour un vol en escale au lieu d’un vol direct peut faire économiser aux voyageurs en moyenne 20 %, selon Google Flights.

4. Vérifiez les aéroports à proximité

Au lieu de celui le plus proche de vous, recherchez tous les aéroports à proximité, car un petit trajet en voiture pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent. De plus, les experts en voyages ont déclaré qu’il pourrait être moins cher de prendre l’avion pour se rendre à quelques heures de là et de louer une voiture pour atteindre votre dernier arrêt.

5. Emballez la lumière

Envisagez de vous en tenir à un bagage à main par personne, car le paiement des frais de bagages enregistrés peut s’accumuler rapidement. De plus, opter pour un bagage à main peut être un bon moyen d’éviter un bagage enregistré perdu ou retardé. Lorsque vous choisissez le meilleur bagage à main, recherchez les caractéristiques qui maximisent l’espace, telles que les poches intérieures, les séparateurs et les compartiments extérieurs à fermeture éclair. Si vous avez besoin d’autant d’espace de rangement que possible, les experts en voyages recommandent d’opter pour des bagages à roulettes et à poignée.

