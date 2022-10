Conseils pour les parents à la recherche de médicaments contre la fièvre pour les enfants

Les parents anxieux inondent les sites de médias sociaux à la recherche de médicaments contre la fièvre pour leurs tout-petits alors que la saison du rhume et de la grippe commence. Les pédiatres et les pharmaciens tentent de les rassurer qu’il existe des options.

À partir d’il y a six mois, certaines étagères de magasins d’acétaminophène pédiatrique et, plus tard, de produits à base d’ibuprofène – comme le Tylenol liquide et l’Advil ou les comprimés à croquer – étaient vides, selon les pharmaciens et les parents. Santé Canada avait promis de parler avec les fournisseurs plus tôt cet été de la pénurie à l’échelle nationale.

Mais les cliniciens disent qu’il n’y a pas lieu de paniquer car des alternatives existent, et ils notent que de l’aide est à portée de main pour parler aux parents et aux soignants des signes à rechercher lorsqu’un enfant fait de la fièvre.

La Dre Sarah Reid, médecin urgentiste et pédiatre à Ottawa, voit un «volume important» de patients se présenter avec des maladies virales, avec des symptômes comme de la fièvre ou de la toux, des vomissements et de la diarrhée.

Le Tylenol pour nourrissons et les produits similaires restent rares, mais des alternatives existent. (Radio-Canada)

“Je pense que nous devons toujours nous rappeler que la grande, grande majorité des fièvres chez les jeunes enfants vaccinés qui étaient auparavant en bonne santé sont causées par des virus et qu’elles disparaîtront d’elles-mêmes”, a déclaré Reid, qui travaille à l’hôpital pour enfants. de l’Est ontarien.

Reid a déclaré qu’il était important que les parents sachent que la fièvre est un signe que le système immunitaire fonctionne. Ce qui est plus important que la lecture sur le thermomètre, dit-elle, c’est l’apparence et l’interaction de l’enfant lorsque la fièvre est traitée.

Des options de sauvegarde existent

L’essentiel est de s’assurer que l’enfant boit bien et utilise des médicaments contre la fièvre pour le garder à l’aise, a déclaré Reid. Des versions suppositoires rectales de médicaments anti-fièvre et des formulations pour adultes que les pharmaciens peuvent adapter ou composer pour les enfants sont disponibles, a-t-elle déclaré.

Mina Tadrous, professeure adjointe à la faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto, affirme que le problème des pénuries de médicaments en vente libre pour réduire la fièvre n’a pas diminué.

“Malheureusement, beaucoup de gens le ressentent”, a déclaré Tadrous. “Je pense que lorsque les gens entendent dire qu’il pourrait manquer, ils pourraient acheter quelques bouteilles supplémentaires, ce qui augmente également la demande”, a-t-il déclaré, rappelant les pénuries de papier hygiénique des premiers jours de la pandémie.

REGARDER | Ce que les pharmacies peuvent proposer comme alternatives :

Pénurie de Tylenol pour enfants concernant les parents Une mauvaise saison du rhume et de la grippe, ainsi que la popularité de la marque Tylenol, entraînent une pénurie de certains produits Tylenol pour enfants dans les rayons des magasins. Les experts conseillent aux parents concernés de ne pas s’inquiéter car les pharmacies peuvent fournir des alternatives telles que le Tylenol liquide.

Tadrous a déclaré qu’il existe des médicaments pour réduire la fièvre dans le système de pharmacie, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

“En guise de sauvegarde, si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir les formulations disponibles, il existe des moyens pour les pharmaciens de composer des solutions”, a déclaré Tadrous, ajoutant que de nombreux pharmaciens, mais pas tous, offrent un service de préparation.

Pour aggraver le médicament, Tadrous le fait sur mesure pour tout patient qui vient en utilisant ces étapes :

Le produit composé ne peut pas être stocké car il expire plus rapidement que les versions commerciales.

À plus long terme, les chaînes d’approvisionnement se rattraperont et il n’est pas nécessaire de stocker des médicaments à la maison car cela peut contribuer à l’hystérie, a déclaré Tadrous.