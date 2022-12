Conseils pour les Européens : regroupez-vous et préparez-vous aux pannes

Toute coupure de courant prévue en France serait télégraphiée des jours à l’avance et toucherait de petites parties du pays à des moments différents, a déclaré le gouvernement. Les coupures, qui dureraient deux heures le matin ou en début de soirée, lorsque la consommation électrique est au plus haut, ne s’appliqueraient pas aux sites dits sensibles, notamment les hôpitaux, les Ehpad, les casernes de pompiers et de police et les prisons.

L’Europe a fait un effort concerté depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février pour éviter une situation du pire en complétant réserves de gaz naturel et même le redémarrage des centrales électriques au charbon pour produire de l’électricité. Un embargo quasi total sur le pétrole russe commence lundi, l’une des nombreuses mesures que le bloc a prises pour priver le Kremlin des revenus de la vente de combustibles fossiles et limiter sa capacité à faire la guerre en Ukraine.

Le temps exceptionnellement chaud d’octobre et de novembre a permis aux ménages et aux entreprises de garder leurs chaudières éteintes, ce qui a permis aux stocks de gaz de durer plus longtemps que prévu et de faire chuter les prix du gaz.

Mais l’Europe est maintenant confrontée à sa première grande vague de froid, avec un souffle d’air arctique en provenance du Groenland qui devrait faire chuter les températures dans les prochains jours. Les gouvernements ont déjà puisé dans certaines des réserves de gaz d’urgence, faisant remonter les prix du gaz naturel européen à leurs plus hauts niveaux en six semaines.

La France, autrefois premier exportateur européen d’électricité grâce à ses 56 centrales nucléaires, peine à résoudre une série de problèmes qui ont laissé près de la moitié de son parc atomique hors ligne, privant ses voisins d’une source d’énergie vitale. Électricité de France, ou EDF, qui gère les centrales nucléaires françaises, a annoncé la semaine dernière le redémarrage d’un gigantesque réacteur dans le nord de la France, bien que de nouveaux retards soient attendus sur d’autres sites nucléaires.

Un récent rapport du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport a montré que l’approvisionnement en électricité en France, en Suède et en Finlande, entre autres, risquait de subir des coupures.