Conseils pour les aînés – Shaw Local

Novembre est le Mois national de la sensibilisation au diabète, c’est donc le moment idéal pour apporter des changements sains pour prévenir l’état de santé chronique. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 37 millions d’adultes américains souffrent de diabète et le risque de développer la maladie augmente avec l’âge. Heureusement, le diabète et ses complications peuvent être prévenus ou retardés grâce à une détection et une prise en charge précoces. Voici quelques conseils pour que les personnes âgées mènent une vie plus active et plus saine :

1. Suivez un régime alimentaire sain

La mise en œuvre de changements alimentaires peut grandement contribuer à prévenir le diabète. Le CDC recommande de manger plus de fruits, de légumes, de grains entiers, de viandes maigres et de produits laitiers faibles en gras. De plus, remplacez l’alcool et les boissons sucrées comme les sodas et les jus par de l’eau. Et quand il s’agit de ce dernier, assurez-vous d’en boire beaucoup car la déshydratation peut aggraver les problèmes de santé existants.

2. Restez actif

Les activités aérobies, telles que la marche, la natation et le vélo, peuvent aider les personnes âgées à contrôler leur glycémie, à perdre du poids et à maintenir leur force. L’American Diabetes Association recommande au moins 30 minutes d’exercice par jour, cinq jours par semaine, pour aider à traiter le glucose et à abaisser la glycémie. Les personnes âgées qui ne sont pas déjà physiquement actives devraient commencer lentement, par exemple en marchant légèrement pendant 10 minutes par jour, et travailler jusqu’au niveau souhaité.

3. Perdre du poids

Perdre du poids peut vous aider à prévenir ou à retarder le diabète de type 2, selon le CDC. À cette fin, apporter quelques petits changements, comme manger de plus petites portions, limiter les collations riches en calories et suivre votre poids, peut avoir un impact important sur votre parcours de perte de poids.

