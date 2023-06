Conseils pour le troisième jour de Royal Ascot : Ne compliquez pas trop la Gold Cup, soutenez Coltrane – Jones Knows | Nouvelles de la course

Notre pronostiqueur Jones Knows se demande pourquoi tout le monde évite l’évidence lors de la Gold Cup à Royal Ascot. Il est partout dans Coltrane à 7/2.

Coupe d’or (4.20)

Conseil : 2pts WIN sur COLTRANE (7/2 avec Sky Bet – Bet Here !)

Image:

Coltrane et Oisin Murphy remportent les Sagaro Stakes





S’il ressemble à un vainqueur de la Gold Cup, sent comme un vainqueur de la Gold Cup et a le goût d’un vainqueur de la Gold Cup – c’est probablement un vainqueur de la Gold Cup.

Coltrane d’Andrew Balding a été sans ami dans les paris toute la semaine dans la préparation de l’événement du ruban bleu, mais tout simplement, il est le vainqueur le plus probable de cette célèbre course. Dans un événement manquant de force en profondeur, où les parieurs tentent de le faire battre en s’accrochant à des profils sexy qui n’ont pas encore montré leur capacité à ce niveau, il apporte une véritable forme de groupe un à la table de cette division.

Et son record d’Ascot devrait compter pour beaucoup ici. En trois visites sur la piste, il a gagné deux fois et n’a été battu d’une tête que par un Trueshan en forme et licencié le jour des champions. Une cote de 3/1 suggère que Coltrane gagnerait cette course 25 % du temps. Cela semble terriblement injuste sur un cheval d’une telle constance et d’une telle endurance. Je l’aurais plus près de 40%, alors même si la sélection se négocie au-dessus de 7/4, mes calculs font de lui un pari à ces prix.

Enjeux de Norfolk (2.30)

Conseil : 1pt EW sur THUNDER BLUE (28/1 avec Sky Bet – Bet Here !)

Je suis toujours heureux d’avoir un pop à un cheval à un prix élevé dans ce concours pour les enfants de deux ans. Il a l’habitude d’aller à l’encontre du marché dans la mesure où 33 des 75 chevaux qui ont terminé dans les trois premiers au cours des 20 dernières années se sont envolés à des prix à deux chiffres, dont neuf ont gagné.

Nous avons réussi à trouver The Ridler à 50/1 la saison dernière et bien que le statut Elite établisse une norme équitable au sommet du marché, il y a des poulains très puissants qui s’alignent contre lui. Les 14 derniers favoris ont tous été battus dans le Norfolk, dont six avec moins de 2/1. Cette course est un cimetière pour le leader du marché.

Thunder Blue est un poulain avec des engrenages sérieux et le temps est maintenant pour lui à en juger par sa manière professionnelle lors de ses deux premières courses. Il a rencontré des problèmes en descendant de justesse au Camden Colt lors de ses débuts, mais a montré qu’il était un vrai joueur au plus haut niveau lorsqu’il s’est dégagé à Goodwood sous une conduite plus positive. L’entraîneur Dominic Ffrench Davis travaille à une grève de 30% avec ses enfants de deux ans cette saison et, en lisant entre les lignes, vous avez l’impression que ce garçon est celui qui l’excite le plus.

