Conseils pour le St Leger Festival : triplé de John Hunt à Doncaster le jour de l’ouverture du meeting Classic | Nouvelles des courses

Quatre jours brillants à Doncaster, en direct sur Sky Sports Racing, commencent avec une certaine quantité de conjectures nécessaires quant à la façon dont les tests sur le terrain se dérouleront le premier jour jeudi.

Avec des déclarations faites de Bon à doux/doux par endroits et avec un mercredi sec éventuellement suivi d’une matinée d’ouverture pluvieuse, les chevaux qui aiment le terrain coupé devraient être bien adaptés et dans cette optique, les quatre fantaisies du premier jour devraient être heureuses. au niveau du sol.

LION DE FER est mon principal espoir dès le premier jour Hippo Lingettes Bambou Handicap à 16h10 sur un mille et quart. Chacune de ses cinq descentes à ce jour a été bonne, mais il a certainement semblé améliorer considérablement son jeu en gagnant sur le parcours et la distance le mois dernier et en se délectant clairement de conditions de sol molles pour la première fois.

Il a été tellement impressionnant en termes de puissance et je ne pense pas non plus que sa forme devrait être sous-estimée. Iron Lion a battu Wonderwall en deuxième position, un cheval mieux connu pour ses exploits de saut d’obstacles mais qui se vantait d’une forme de pare-chocs intelligente dans le passé. Le troisième cheval, Anjo Bonita, a gagné deux fois depuis, notamment sur une note de 76 la dernière fois, tandis que le quatrième Jeff Koons a failli gagner à Ascot ce week-end.

Le formulaire a l’air bien et rappelez-vous qu’Iron Lion leur a également donné un collage approprié. Certes, le handicapeur a revu à la hausse son opinion sur Iron Lion, mais les chevaux plus âgés semblent concéder beaucoup de poids, et je pense qu’il en faudra un bon pour l’arrêter ici.

LYRE DORÉE est considéré comme un pari décent dans la fonctionnalité, le Enjeux des pouliches de Betfred Park Hill à 15h35 sur 2 000 mètres, avec des conditions qui devraient être résolument en sa faveur, alliées au fait qu’elle franchit également un palier de distance pour la première fois. Elle doit avoir des conditions faciles sous les pieds.

Golden Lyra est issue de Lope De Vega et d’une jument issue de la famille de Sea The Moon, vainqueur du Derby allemand et amoureux des terrains mous, et fait un voyage ici qui pourrait être sa naissance. Golden Lyra a réalisé une très belle année 2022 qui a notamment décroché un joli prix sur terrain souple à Saint-Cloud. Cette année, elle a réalisé trois courses ; les deux premiers semblaient décidément moyens mais la dernière fois à Deauville dans le Prix De Pomone Groupe 2, elle avait l’air beaucoup mieux.

C’était sa première course sur un mile et demi, et elle a très bien fait pour terminer près de la quatrième place, surtout après avoir été montée en queue de peloton dans une course régulière. Elle a rattrapé beaucoup de terrain pour rater de peu une place et ce qui est vraiment excitant dans cette course, c’est qu’elle semble sûre de s’améliorer encore pour le voyage de jeudi.

La forme a également été considérablement améliorée ce week-end puisque le vainqueur Melo Melo est passé à deux doigts de remporter le Prix Vermeille Groupe 1, refusé seulement par Warm Heart. J’ai hâte d’affronter Sumo Sam, vainqueur en fuite de Goodwood, car il semblait être le seul cheval à profiter de conditions épouvantables dans les Lillie Langtry Stakes.

Peu de temps après, la carte a été abandonnée et je ne suis pas sûr que l’on puisse faire confiance au formulaire. James Fanshawe est un entraîneur que j’aime toujours suivre à l’approche de l’automne et il semble que MAISON DU PATRIMOINE a trouvé une très belle opportunité dans la deuxième course de la carte, le Pépinière de pouliches British Stallion Studs EBF ‘Carrie Red’ à 1h50.

Elle a gagné avec style à Leicester lors de son dernier départ, surmontant un départ bâclé, et a bien récupéré avant de s’affirmer facilement tard. C’était une démonstration tout à fait sympathique sur un terrain assez rapide, mais un peu de jus devrait vraiment lui convenir.

Heritage House est par Dark Angel dont la progéniture a tendance à aimer les terrains mous et est issue d’une jument inédite qui appartenait à la même famille que Mehmas, la première classe. Une augmentation des poids de 5 livres pourrait facilement être compensée par des conditions plus appropriées ici.

LES MEILLEURS PARIS DE JOHN (ÉCHELLE DE 1 À 5 POINTS) :

1.50 DONCASTER – BRITISH STALLION STUDS EBF ‘CARRIE RED’ PILLIES NURSERY – 1pt gagné HERITAGE HOUSE

3.35 DONCASTER – BETFRED PARK HILL FILLIES’ Stakes – 1pt victoire GOLDEN LYRA

4.10 DONCASTER – HIPPO BAMBOO WIPES HANDICAP – 2pts gagnent IRON LION

