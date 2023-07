Conseils pour la journée Coral Eclipse à Sandown alors qu’Emily Upjohn et Paddington se préparent pour la bataille du groupe 1

Le Coral-Eclipse est une excellente journée de course à l’hippodrome de Sandown Park avec la pièce maîtresse du Groupe 1, l’Eclipse, qui occupe le devant de la scène.

Dans le cadre des championnats britanniques, seuls les meilleurs participeront et seuls six sont actuellement en lice, mais il y a aussi quelques autres courses qui se démarquent ce jour-là.

2 Christophe Soumillon sur Vadeni (vert) remporte le Coral-Eclipse 2022 à Sandown Park, devant Mishriff, Native Trail et Lord North Crédit : GETTY

Le Coral-Eclipse se dispute sur 1m2f pour les chevaux de 3 ans et plus.

Emily Upjohn a beaucoup de capacités et établit la norme avec une note de 120.

William Buick est déjà confirmé pour monter la pouliche de John & Thady Gosden alors que Frankie Dettori est sur la touche avec une interdiction de Royal Ascot.

Emily Upjohn est une favorite méritée après avoir remporté la Coronation Cup cette saison avec style, ce qui en fait deux victoires consécutives dans le Groupe 1 après avoir remporté les British Champions Fillies & Mares Stakes à Ascot en octobre 2022.

Elle était notamment deuxième d’une courte tête derrière mardi dans les Oaks l’année dernière alors qu’elle était la favorite très attendue, mais a trébuché au début en perdant de précieuses longueurs et pourtant a failli faire le plus grand de tous les retours pour gagner sur la grande scène.

Mais ça va être une bataille incroyable entre elle et Paddington, le poulain formé par Aidan O’Brien qui a continué à gagner depuis sa défaite à ses débuts, y compris les 2 000 Guinées irlandaises et les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot par un convaincant 3¾ longueurs.

Conseils et cotes Coral-Eclipse Day

3.40 : Dame d’Argent 5/2

Pouliche Godolphin légèrement courue entraînée par Charlie Appleby et sera montée par Buick dans ce qui pourrait être un week-end massif pour le jockey.

Les courses hippiques les plus lues

Sa forme et celle d’Appleby ont chuté ces derniers temps, mais cela pourrait être utile dans le rodage avec le prix de Silver Lady potentiellement aidé avec ceux qui ne la soutiennent pas dans le favoritisme.

Et Taillis sera certainement le pari le plus populaire. Mais Silver Lady est ouverte au progrès après avoir déjà battu Never Ending par une large marge où ce cheval a obtenu une bonne note, gagnant lors de sa prochaine course.

La pointe s’est ensuite classée très proche troisième dans les Oaks Farm Stables Fillies ‘Stakes, derrière Sounds Of Heaven, qui s’est classé troisième dans les Coronation Stakes et Queen For You, deuxième, qui s’est classé cinquième dans la même course.

Coppice, quant à lui, a remporté le Sandringham, battant 28 rivaux à Royal Ascot à 6/1, mais pourrait être rattrapé par la Silver Lady sous-estimée et non exposée.

15h40 : Paddington 13/8

2 Ryan Moore chevauchant Paddington sourit après avoir remporté les St James’s Palace Stakes le premier jour lors du Royal Ascot 2023 à l’hippodrome d’Ascot le 20 juin 2023 à Ascot, en Angleterre Crédit : GETTY

Malgré sa forme, Emily Upjohn pourrait être confrontée au poulain de Siyouni, qui a remporté sa cinquième course consécutive devant Chaldean.

Son père n’a jamais pris quoi que ce soit au-delà de 1m mais il y a plus d’endurance pour ces demi-fonds du côté de sa mère.

Et le père de sa mère Montjeu était une force avec laquelle il fallait compter au niveau Groupe 1 à environ 1m2f et 1m4f.

Cette progression semble naturelle et vous ne pouvez pas ignorer tout ce qui est entraîné par O’Brien pour le moment, en particulier avec le meilleur jockey Ryan Moore prêt à rouler.

Et bien sûr, les propriétaires ont eu une saison incroyable avec Auguste Rodin remportant le Derby et s’assurant le Derby irlandais ce week-end.

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

