Conseils pour la gestion de l’obésité dans les maladies rénales

Dans un rapport publié par l’American Society of Nephrology et publié en ligne le 18 septembre dans le Journal de la Société Américaine de NéphrologieDes conseils sont présentés pour la prise en charge de l’obésité chez les personnes atteintes d’une maladie rénale.

Le Dr T. Alp Ikizler, du centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, et ses collègues ont élaboré des conseils sur la santé rénale pour la gestion de l’obésité chez les personnes atteintes d’une maladie rénale.

Les auteurs soulignent que la perte de poids peut améliorer le fonctionnement psychosocial, notamment l’humeur, la qualité de vie et la progression plus lente de la maladie rénale chez les patients obèses et atteints de maladie rénale. La gestion efficace de l’obésité reste difficile pour les patients atteints de maladie rénale et nécessite une équipe multidisciplinaire et une combinaison d’interventions multiples.

Les cliniciens doivent répondre aux besoins sociaux liés à la santé et identifier et traiter les comorbidités courantes en matière de santé mentale. Les patients doivent être traités avec sensibilité et les cliniciens doivent tenir compte de leurs expériences antérieures de traumatisme, de racisme, de discrimination et de préjugés liés au poids. La modification du mode de vie est la première ligne thérapeutique pour la perte de poids et doit être mise en œuvre indépendamment des autres options thérapeutiques utilisées.

Les médicaments anti-obésité peuvent être sûrs et bénéfiques pour les personnes obèses et atteintes de maladies rénales, les mimétiques de l’incrétine représentant les médicaments les plus efficaces et les plus bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies rénales. Peu d’essais de chirurgie métabolique/bariatrique ont inclus des personnes atteintes de maladies rénales, mais les données suggèrent que la maladie rénale ne doit pas être considérée comme une contre-indication à ces procédures.

« Bien que les preuves d’une gestion appropriée de l’obésité s’élargissent chez les patients atteints de maladies rénales, les lacunes dans les connaissances et la mise en œuvre nécessitent une attention particulière », écrivent les auteurs.

Plus d’informations :

T. Alp Ikizler et al., ASN Kidney Health Guidance sur la gestion de l’obésité chez les personnes atteintes de maladies rénales, Journal de la Société Américaine de Néphrologie (2024). DOI: 10.1681/ASN.0000000512

© 2024 Journée de la Santé. Tous droits réservés.