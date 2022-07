Conseils pour identifier la crécerelle d’Amérique colorée – Shaw Local

Eh bien, c’est encore arrivé l’autre jour. J’étais là, assis à un feu rouge – un très long feu rouge – quand j’ai fait quelque chose que je n’aurais pas dû faire. Non, je n’ai pas commencé à envoyer des SMS (même si c’est ce que tout le monde semblait faire, y compris le motocycliste à côté de moi), je n’ai pas non plus passé d’appel ou utilisé mon téléphone.

Non, ce que j’ai fait était bien pire. J’ai levé les yeux. Et si vous ou quelqu’un avec qui vous avez déjà été dans une voiture êtes un ornithologue amateur, vous savez à quel point cela peut être dangereux. Car “en haut”, c’est là où sont les oiseaux.

Parfois, cette habitude n’est pas si mauvaise. Des espèces comme les faucons à queue rousse peuvent souvent être identifiées même à 55 mph. Les écheveaux de bernaches du Canada sont une évidence, tout comme les nuées d’étourneaux qui s’alignent sur les fils électriques les froides journées d’hiver. Mais il y a des moments où un coup d’œil rapide sur un oiseau ne suffit pas.

Probablement parce que je suis et serai toujours un ornithologue médiocre, j’ai toujours lutté avec la différence entre une tourterelle triste et une crécerelle d’Amérique lorsqu’elles sont perchées sur un fil et se découpent sur le ciel – comme le font souvent les deux espèces.

Si vous comparez les photos de ces deux oiseaux, vous penserez que je suis fou. Mais de loin, avec un éclairage pas si bon, leur taille et leur posture similaires obligent mes yeux pas si grands à regarder des détails moins évidents comme la taille et la forme de la tête et de la queue. Et comme ce n’est pas toujours possible, étant donné, vous savez, le trafic et tout, j’ai commencé à me rabattre sur une règle simple : s’il y a plus d’un oiseau anguleux avec une longue queue perché ensemble sur le fil, ce sont des tourterelles tristes, mais s’il n’y a qu’un seul oiseau, il pourrait être une crécerelle.

C’était donc l’autre jour : un oiseau solitaire en équilibre sur une ligne électrique juste après l’intersection à laquelle j’ai été arrêté. “C’est peut-être une crécerelle !” ai-je dit, juste assez fort pour que mes trois compagnons de voiture à quatre pattes m’entendent. Ni Joey ni Boeker n’ont même levé la tête, mais Kit, ma fille à l’appétit sans fin, s’est levée et a regardé avec espoir vers le pare-brise, espérant sans doute que Kestrel est un autre mot pour hamburger ou crème glacée.

Si vous n’êtes pas un ornithologue amateur, vous pourriez partager l’opinion des garçons que les crécerelles ne sont pas un gros problème. Mais si vous connaissez l’oiseau – le plus petit et, à mon avis, le plus beau faucon d’Amérique du Nord – c’est certainement une raison de s’asseoir et d’en prendre note.

Les rapaces ne sont pas vraiment connus pour leurs combinaisons de couleurs frappantes, mais la crécerelle d’Amérique est une exception notable. Des combinaisons saisissantes de bleu gris et de brun rouille ponctuées de noir et de blanc – avec des mâles matures ayant un skosh plus coloré que les femelles et les immatures – attirent votre attention lorsque l’éclairage est bon. Si vous êtes si chanceux, recherchez également deux barres noires verticales (appelées moustache et favoris) sur les côtés de la tête des deux sexes.

Mais que se passe-t-il si vous êtes assis à un feu rouge, ou si vous passez à toute allure à toute vitesse et que vous espionnez un oiseau sur un fil ? C’est alors qu’il est utile de regarder la forme de l’oiseau, qui révèle sa nature prédatrice. La tête, plus grande et plus carrée que celle d’une colombe, porte un bec court et crochu; le corps aussi est juste un peu plus costaud. Et tandis que les deux oiseaux ont une queue assez longue, celle de la colombe se rétrécit en pointe, tandis que celle de la crécerelle est un peu plus carrée.

Un moyen sûr de distinguer les deux espèces est de repérer une crécerelle en mode chasse. En vol et scrutant le sol à la recherche de proies (qui comprennent une grande variété d’insectes, ainsi que de petits rongeurs et oiseaux), ils adoptent un comportement appelé cerf-volant – face au vent et utilisant même la moindre brise pour les aider à maintenir leur altitude grâce à une combinaison de battant et glissant.

Une fois que quelque chose de convenable est vu, l’oiseau plonge vers le sol à des vitesses de 50 à 60 milles à l’heure. Ce plongeon, parfois appelé un perron, se termine par la crécerelle saisissant la proie sans méfiance avec ses pieds excessivement forts et ses longues serres, et l’envoyant rapidement avec un pincement à la tête.

Je me souviens, il y a quelques années, d’avoir observé une crécerelle voler au-dessus d’un terrain vague à côté du St. Charles Bowl sur la route 64. L’oiseau a maintenu sa position pendant près d’une minute avant de plonger à côté d’une touffe de végétation pour… peut-être une sauterelle ? Je ne pouvais pas voir comment l’effort se terminait, mais comme l’oiseau ne s’envolait pas immédiatement, j’ai deviné que la chasse était réussie et il a choisi de s’y nourrir ; les proies plus grosses sont généralement emmenées sur un perchoir pour la dissection et, parfois, la mise en cache des restes.

Je n’ai pas vu de crécerelle dans ce domaine depuis lors, ce qui n’est pas surprenant étant donné le développement qui s’est produit dans ce domaine. En fait, la perte d’habitat est l’un des principaux facteurs contribuant au déclin de la population de la crécerelle. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un plongeon abrupt (un plongeon ?), le nombre d’espèces a diminué de plus de 50 % au cours des 60 dernières années.

La semaine prochaine : Nous découvrons les efforts locaux pour aider ces minuscules dynamos.