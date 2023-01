Conseils pour gérer votre dette de vacances en janvier

Après des années d’endettement, Rachel Kramer Bussel a réalisé : « Si je ne suis pas proactive à ce sujet, je serai endettée pour le reste de ma vie.

Pour Bussel, un écrivain indépendant près d’Atlantic City, dans le New Jersey, cela signifiait réduire les dépenses et consacrer tout l’argent disponible au principal de la dette.

“Commencer à le voir aller dans la bonne direction m’a aidé à l’amplifier”, dit-elle. “J’avais l’impression qu’il y avait peut-être de la lumière au bout du tunnel.” Bussel, dont la dette provenait des cartes de crédit, des prêts étudiants et des arriérés d’impôts, a finalement remboursé la totalité de sa dette, qui à un moment donné dépassait 100 000 $, en 2020.

Le remboursement de la dette est un objectif commun au début de la nouvelle année. Les factures pour les achats des fêtes et autres dépenses de fin d’année arrivent souvent à échéance en janvier, et cette année, la hausse des taux d’intérêt rend la dette de plus en plus chère. Selon la Réserve fédérale, la dette renouvelable, qui comprend les soldes des cartes de crédit, a continué d’augmenter tout au long de 2022, augmentant à un taux annuel de 10,4 % en octobre, les chiffres les plus récents disponibles.

Pour attaquer votre dette ce mois-ci, essayez ces stratégies :

REGARDEZ EN ARRIÈRE, PUIS EN AVANT

Elaine Grogan Luttrull, éducatrice financière et conseillère à Dublin, Ohio, dit qu’avant d’élaborer un plan pour rembourser la dette, il est utile de réfléchir à la façon dont elle s’est produite en premier lieu. « Était-ce de la pression ? Excitation? Des habitudes? Explorez les déclencheurs qui ont conduit à cette dette et asseyez-vous un instant avec l’émotion », dit-elle.

« Ne nous réprimandons pas, mais concentrons-nous sur les solutions », ajoute-t-elle. Sauter cette étape introspective peut rendre difficile le début de l’action, dit-elle, car il est facile de s’attarder sur le fait de se sentir mal à propos des choix précédents.

S’ORGANISER

Énumérer toutes vos dettes avec les taux d’intérêt qui les accompagnent vous aide à vous organiser et à décider quoi rembourser en premier, dit Luttrull. Elle suggère de commencer par la dette qui porte le taux d’intérêt le plus élevé, également connue sous le nom de méthode de l’avalanche de la dette, mais d’autres préfèrent utiliser la méthode boule de neige de la dette, où vous commencez par les plus petites dettes en premier.

Ensuite, cherchez de l’argent dans votre budget pour rediriger vers le paiement de la dette. Luttrull dit que si les paiements de votre prêt étudiant sont suspendus, vous pouvez utiliser cet argent pour rembourser la dette de votre carte de crédit, par exemple. Vous pouvez également rechercher des moyens moins coûteux de socialiser avec des amis, comme organiser des soirées jeux ou partir en randonnée.

Emma Johnson, fondatrice du site Web richsinglemommy.com, suggère de passer au peigne fin tous vos relevés bancaires et de carte de crédit pour identifier les coûts récurrents que vous pouvez immédiatement réduire. Les services de streaming, les abonnements à des salles de sport et les factures de câble sont des cibles populaires. « Faites un « nettoyage de printemps » du Nouvel An. Que pouvez-vous régler ? » elle demande.

GAGNER DE L’ARGENT SUPPLÉMENTAIRE

Avec des budgets si serrés au milieu de l’inflation, gagner de l’argent supplémentaire pourrait être la meilleure option pour trouver l’argent nécessaire pour rembourser la dette. Cedric Nash, auteur de “Pourquoi les hommes blancs devraient-ils avoir toute la richesse?” et fondateur de l’organisation à but non lucratif Black Wealth Summit, déclare que dans notre monde riche en technologie, les options abondent : « Vous pouvez faire beaucoup de choses depuis votre salon. Si vous avez des compétences techniques, vous pourriez être un technicien en informatique, ou si vous êtes bon en mathématiques, les tuteurs sont payés plus de 100 $ de l’heure. Examinez vos compétences, puis utilisez-les pour vous attaquer à une partie de votre dette et faire fructifier votre patrimoine. »

Nash, qui est basé à Saint-Pétersbourg, en Floride, dit que ses amis gagnent des revenus secondaires en faisant tout, du DJ à la suspension des lumières de Noël.

PENSEZ À CONSOLIDER VOTRE DETTE

Si vous pouvez être admissible à une carte de crédit avec un taux annuel de lancement de 0 %, le transfert de votre dette de carte de crédit existante sur cette carte peut vous donner plus de temps pour la rembourser sans accumuler d’intérêts supplémentaires, déclare Matt Elliott, un planificateur financier certifié et le fondateur de Pulse Financial Planning à Rochester, Minnesota. Vous pouvez également envisager de rechercher un prêt personnel avec un TAEG inférieur à celui de vos cartes.

“Si vous avez un crédit décent, cela pourrait être une opportunité de réduire le coût des intérêts pour transférer le solde sur une carte de crédit à 0% ou un prêt personnel avec un taux d’intérêt inférieur”, dit-il.

INTÉGREZ DES RÉCOMPENSES ET DE NOUVELLES TRADITIONS

Se récompenser au fur et à mesure que vous atteignez des jalons, comme le remboursement d’une carte de crédit, est un élément essentiel pour rester motivé, dit Nash. “Personne n’aime payer des factures tout le temps, nous avons donc besoin d’un système de récompenses.” Cela pourrait signifier partir en voyage ou faire un achat attendu depuis longtemps (tant que cela n’alourdit pas votre dette).

Pour garder la dette à distance au fil de l’année, Johnson suggère de commencer de nouvelles traditions : au lieu de cadeaux le jour de la Saint-Valentin, par exemple, elle écrit à ses enfants des poèmes d’amour personnalisés. « C’est vraiment significatif, et ils s’y attendent maintenant. Et c’est gratuit.

Kimberly Palmer de Nerdwallet, Associated Press

