Conseils pour gérer les narcissiques | Nouvelles de CTV

Si vous avez cette personne dans votre vie qui vous entraîne dans son drame, ses jeux ou ses conflits sans fin, il y a peut-être une réponse.

Devenez une « roche grise ».

Le basculement gris est une stratégie pour traiter avec les narcissiques – ceux qui dépendent du fait qu’ils se sentent importants ou spéciaux – et cela implique essentiellement de leur répondre de manière fade et ennuyeuse jusqu’à ce qu’ils perdent tout intérêt, a déclaré W. Keith Campbell, professeur de psychologie à l’Université de Géorgie. .

« Il n’y a pas de véritable recherche à ce sujet, mais j’ai parlé à beaucoup de femmes dans ces relations, et j’ai entendu des gens en qui j’ai vraiment confiance que c’est quelque chose d’efficace », a déclaré Campbell. « Et cela a un sens théorique. »

Le narcissisme est compliqué, mais cette technique est simple, a déclaré Craig Malkin, maître de conférences en psychologie à la Harvard Medical School et psychologue agréé basé à Cambridge, Massachusetts.

Voici ce que vous devez savoir sur les narcissiques et comment vous sortir d’un conflit avec eux.

QU’EST-CE QU’UN NARCISSE ?

Tout le monde pense avoir un ex qui était narcissique, mais l’étaient-ils vraiment ?

Cela dépend de ce que vous entendez par narcissique, a déclaré Malkin.

Comme le névrosisme ou l’agréabilité, le narcissisme est un trait de personnalité, et donc tout le monde se situe quelque part sur le spectre narcissique même s’il est très bas, a ajouté Malkin.

« Le narcissisme en général signifie avoir une vision exagérée de soi-même, une sorte de manque de relations plus proches et émotionnellement chaleureuses avec les autres, et aussi avoir besoin d’être validé, ou du moins vouloir être admiré ou être aimé », a déclaré Campbell.

Souvent, quand quelqu’un est appelé narcissique, cela signifie que le trait est plus important dans sa personnalité que pour la plupart des gens.

Pour être considérée comme narcissique, une personne doit être déterminée par un clinicien comme se situant dans les 10 % supérieurs de la population en termes de niveaux de narcissisme. Cela signifie que 1 personne sur 10 pourrait être classée de cette façon.

Ce qui est plus rare, c’est le trouble de la personnalité narcissique, une condition dans laquelle les effets du narcissisme vont généralement bien au-delà du fait de rendre une personne désagréable à côtoyer, a déclaré Campbell.

« Cliniquement, si cela détruit votre mariage, cela ruine vos relations d’affaires, votre excès de confiance au travail vous fait en quelque sorte s’effondrer … alors cela devient un trouble », a-t-il ajouté.

Et c’est plus rare : environ 1 % de la population souffre de ce trouble, a ajouté Campbell.

Les narcissiques sont divisés en trois catégories : manifestes, secrets et communautaires, a déclaré Malkin.

Le narcissique manifeste est ce à quoi vous pourriez généralement penser : une personne ouvertement arrogante dont le sens de soi tourne autour du fait de se sentir mieux que les autres.

Les narcissiques cachés se comportent différemment. Ce qu’ils croient les rend spéciaux, c’est à quel point ils souffrent. Souvent, cela se manifestera comme vous poussant à écouter leurs malheurs tout en ignorant complètement vos préoccupations, a déclaré Malkin.

Le dernier est le narcissique communautaire, qui se sent spécial en étant le plus serviable. « C’est la personne qui vous chuchote lors d’une fête sur toutes les choses exceptionnelles qu’elle fait pour le quartier », a-t-il déclaré. « Ils veulent que vous compreniez que vous n’avez jamais rencontré quelqu’un de plus attentionné ou engagé envers des causes qu’eux. »

COMMENT LE NARCISSISME PEUT VOUS BLESSER

Il est difficile de dire exactement ce qui fait que quelqu’un devient narcissique, mais en général, les personnes narcissiques ont tendance à avoir une faible estime de soi et à utiliser leur ego pour les soutenir et leur apporter attention et admiration, a déclaré Deborah Ashway, une clinicienne agréée en santé mentale. conseiller basé à New Bern, Caroline du Nord.

Attirer cette attention est si important – et se sentir vulnérable si effrayant – que les narcissiques feront souvent tout ce qu’il faut pour l’obtenir, a déclaré Malkin. Cela pourrait signifier utiliser des comportements des différentes catégories de narcissisme, a-t-il ajouté.

Parfois, pour obtenir ce sentiment d’importance, les narcissiques utiliseront la colère, les menaces, les dénigrements ou joueront la victime contre des personnes avec lesquelles ils sont connectés, a déclaré Ashway.

« Parfois, très subtilement, au fil du temps, ils deviennent presque comme déprogrammés de leur (sens de) soi », a-t-elle déclaré.

Alors qu’idéalement, on se déconnecterait des narcissiques dans leur vie, parfois ce n’est pas si facile. Les gens peuvent passer des années sans détecter le narcissisme chez quelqu’un, et lorsqu’ils le reconnaissent, ils peuvent déjà partager des enfants, travailler ensemble ou avoir d’autres liens étroits qui rendent la rencontre inévitable, a-t-elle déclaré.

Dans un conflit, ou même juste dans une conversation, il est important de protéger votre sens de soi et votre indépendance vis-à-vis des narcissiques, a déclaré Ashway.

QU’EST-CE QUE ‘GREY ROCKING?’

A quoi ressemble la roche grise ?

Imaginez que vous êtes coincé dans une conversation lors d’une fête, que vous déposez votre enfant avec votre ex ou que vous êtes au téléphone avec un parent difficile.

Ils peuvent chercher à obtenir vos éloges, votre sympathie ou votre indignation avec des commentaires chargés. Au lieu de défendre, d’expliquer ou de demander des précisions, vous gardez vos réponses aussi concises et fades que possible, a déclaré Malkin.

« OK », « Vous avez droit à votre opinion » et « Bien sûr », sont toutes des réponses qui s’adressent à la personne sans inviter davantage ni se laisser entraîner davantage, a-t-il ajouté.

« Ils vont lâcher prise car quel pouvoir ont-ils ? Ils ne sont pas charmants, ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas vous rendre instable », a déclaré Campbell. « Tu es juste en train de faire ton truc. »

Pour certains narcissiques, ils peuvent attribuer cela au fait que vous n’êtes tout simplement pas assez bon pour vous engager avec eux et passer à autre chose. D’autres peuvent d’abord être contrariés que vous ne leur accordiez pas l’attention qu’ils recherchent, a déclaré Malkin.

Il est important de savoir à qui vous avez affaire, a déclaré Ashway. Si la personne est susceptible d’être juste un imbécile, le basculement gris peut être très utile. Si vous pensez qu’ils pourraient devenir physiquement violents, il peut être bon de demander l’aide d’un professionnel, a-t-elle ajouté.

Il est important de se rappeler, cependant, que le basculement gris ne consiste pas à changer le comportement du narcissique, a déclaré Malkin.

« Il ne s’agit pas d’avoir une perspicacité incroyable », a-t-il ajouté. « Il s’agit de se protéger. »