Conseils pour gérer la retraite en période de ralentissement financier

La plupart des Américains financent leur retraite avec une certaine confiance : investir aidera leur épargne à suivre le rythme de l’inflation, les institutions continueront de fonctionner comme elles l’ont toujours fait, tout finira par s’arranger.

Il est difficile de maintenir cet optimisme dans des moments comme ceux-ci, quand il semble que tout est en jeu et que rien n’est certain. Vous pourriez appeler l’approche américaine du jeu à la retraite, et vous ne vous tromperiez pas.

Bien sûr, l’avenir a toujours été incertain. Il était inconnaissable en 1973, pendant l’une des périodes d’inflation la plus élevée ; en 2000, lorsque la bulle Internet a éclaté ; et de nouveau en 2008, lorsque les marchés immobilier et financier se sont effondrés. Et c’est opaque maintenant, alors que les marchés sont en baisse d’environ 11,6% depuis le début de l’année alors que l’inflation reste élevé, grimpant de 8,5% en juillet, bien qu’il ait légèrement ralenti par rapport au mois précédent. Les obligations fournissent généralement un certain coussin lorsque les actions chutent, mais elles n’ont pas non plus fourni beaucoup de coussin.