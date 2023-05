Conseils pour garder votre jardin printanier sans danger pour les animaux de compagnie – Shaw Local

Les températures plus chaudes vous donnent envie de vous lancer dans le jardinage ? Pour les propriétaires d’animaux, il est impératif de savoir que certaines plantes printanières et produits chimiques de jardin peuvent être toxiques. Voici quelques éléments à connaître pour assurer la sécurité de vos amis à fourrure :

1. Plantes

L’ensemble de la plante de lis, y compris la tige, les feuilles, les fleurs et le pollen, figure en bonne place sur la liste des dangers, selon le Animal Poison Control Center (APCC). Les chats sont les plus à risque, car l’ingestion de ces articles peut entraîner de graves problèmes rénaux et même la mort. Les plantes qui constituent une menace sérieuse pour les chiens et les chats comprennent les tulipes, les jacinthes et les iris. Leur ingestion peut provoquer des vomissements, de la diarrhée et de la bave.

D’autres plantes qui sont toxiques pour les animaux de compagnie comprennent les jonquilles et les crocus. Le crocus de printemps, en particulier, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que des vomissements, de la diarrhée et de la bave si une partie de la plante est consommée, tandis que le crocus d’automne peut provoquer des symptômes plus graves tels que des vomissements excessifs, de la diarrhée, des lésions hépatiques et rénales, ainsi que possible. lésions de la moelle osseuse. Les bulbes de jonquille sont particulièrement toxiques et peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée et de la bave. De plus, si elles sont ingérées en grande quantité, toutes les parties de la plante jonquille peuvent provoquer une dépression, une hypotension et même des convulsions chez les chiens et les chats.

2. Engrais

Malheureusement, certains des ingrédients qui rendent les engrais efficaces en font également un danger pour les animaux de compagnie, selon l’APCC. En cas d’ingestion, les chiens peuvent avoir des vomissements, de la diarrhée et, dans certains cas, une faiblesse ou une raideur des pattes arrière. Recherchez des options d’engrais entièrement naturels comme la farine d’os, la semoule de maïs et la farine de graines de coton; ils sont parfaits pour la pelouse et ne sont pas nocifs pour les animaux domestiques.

3. Insecticides

Bien que les insecticides puissent éloigner les insectes gênants de votre jardin, ils peuvent également être dangereux pour les animaux domestiques si vous ne suivez pas les instructions sur l’étiquette. À cette fin, l’APCC recommande de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de poisons d’insectes et de s’assurer que le produit a complètement séché avant d’y exposer votre animal.

