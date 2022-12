Conseils pour garder les animaux domestiques à l’abri des lumières de Noël et des décorations – Shaw Local

C’est la saison pour tailler les arbres, emballer les cadeaux et piquer la curiosité de vos amis à quatre pattes. Bien qu’il puisse être amusant d’inclure vos animaux de compagnie dans les festivités amusantes, il est tout aussi important de les protéger des dangers possibles. Voici quelques conseils pour y parvenir en cette saison des Fêtes :

1. Oh, le sapin de Noël

Assurez-vous d’ancrer solidement votre sapin de Noël, recommande l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, afin qu’il ne bascule pas et ne tombe pas et ne cause pas de blessures à votre animal de compagnie. De plus, l’ancrage de l’arbre aidera à empêcher l’eau de se renverser, car l’eau stagnante de l’arbre peut être pleine de bactéries qui peuvent rendre les animaux malades s’ils la boivent.

Pour les ornements, placez les plus fragiles plus haut sur l’arbre, à l’abri des queues de chien qui remue et des chats qui bondissent, et optez pour des ornements incassables pour les branches inférieures.

2. Tinseltown

Les guirlandes peuvent faire scintiller et briller un arbre, mais ce décor particulier peut également causer des problèmes si le matériau décoratif est ingéré par des chiens et des chats. Selon l’ASPCA, un grignotage peut entraîner une déglutition, ce qui peut entraîner une obstruction du tube digestif, des vomissements sévères, une déshydratation et une éventuelle intervention chirurgicale. Assurez-vous de fixer les guirlandes de manière appropriée dans les zones qui ne sont pas facilement accessibles à vos animaux de compagnie, ou renoncez complètement à les utiliser.

3. Que la lumière soit

Vous cherchez à apporter une lueur festive à votre cheminée ou à vos tables avec des bougies ? Les bougies allumées doivent être placées dans des supports appropriés sur une surface stable et ne jamais être laissées sans surveillance. Pour être encore plus sûr, envisagez de remplacer les bougies en cire, qui peuvent provoquer un incendie ou des brûlures si elles sont renversées par un animal domestique, par des bougies sans flamme.

