Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour célébrer le déroulement annuel du Kentucky Derby à la maison que pendant une pandémie. Aussi simple que cela. Avec un peu de planification, vous pouvez rendre la journée spéciale, même en restant à la maison.

« Je pense vraiment que même avec moins de monde à votre soirée Derby, vous pouvez la rendre très agréable … et une journée où vous pourrez tous vous amuser », a déclaré Peggy Noe Stevens, professionnelle du divertissement et de l’étiquette.

L’épidémie de COVID-19 nous a appris l’importance de faire notre part pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, de sorte que toute fête à domicile devrait adhérer à des pratiques de distanciation sociale et tout le monde devrait porter un masque facial. (Après tout, un masque facial est l’accessoire indispensable du Kentucky Derby 2021!)

Mais que se passe-t-il si vous ne savez pas trop comment organiser une fête pendant une pandémie tout en respectant les précautions de sécurité? Stevens nous a guidés à travers six ajustements simples pour s’assurer que la journée soit remplie de plaisir, d’amitié et de souvenirs futurs.

Alors montez en selle et préparons-nous.

Invitations à une fête du Kentucky Derby

Commencez par faire savoir aux gens comment vous comptez passer la journée. Même si vous ne ferez la fête qu’avec les membres de votre foyer, c’est bien de planifier à l’avance et de rendre la journée spéciale.

« Cette année, il est important de faire savoir à vos invités à quoi s’attendre. Combien de personnes seront présentes, combien de temps durera la fête, allez-vous servir de la nourriture et des boissons et comment la nourriture et les boissons seront servies », a déclaré Stevens. « Cela apporte un niveau de confort à ceux qui s’inquiètent du COVID-19. »

Assurez-vous d’inclure la tenue du Kentucky Derby pour la journée. Votre fête leur donne une chance de s’habiller de leur mieux.

C’est aussi la partie où vous rappelez à toute personne que vous hébergez de porter un masque!

Prévoyez d’être à l’extérieur

Puisque c’est l’année où vous vous distanciez socialement, il est plus facile et plus sûr d’accomplir cela à l’extérieur. Planifiez à l’avance pour installer vos boissons et vos aliments sur des tables à l’extérieur – que ce soit dans la cour arrière sur un patio ou une terrasse, il est préférable de faire circuler l’air extérieur. Vous devrez peut-être encourager – et rappeler – vos invités à être à l’extérieur. Il est normal pendant une pandémie de passer pour un peu autoritaire à ce sujet.

Une petite tente que vous pouvez acheter ou louer fournira de l’ombre s’il fait beau. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans ce panier. Assurez-vous d’avoir un plan de sécurité à l’esprit si le temps se transforme en pluie. Les fans chevronnés du Kentucky Derby ne savent que trop bien que la pluie est toujours une option le jour de la course.

Un bar du Kentucky Derby gagnant

Stevens, qui est la première femme Master Bourbon Taster au monde, a co-écrit «Which Fork Do I Use With My Bourbon» (disponible localement dans la librairie Carmichael’s Book Store) avec Susan Reigler, ancienne critique de restaurant pour le Courier Journal du USA TODAY Network et un correspondant pour les magazines Bourbon + et American Whiskey. Ensemble, ils présentent les options de divertissement éprouvées pour une fête du Kentucky Derby qui comprend de nombreuses réflexions sur les cocktails.

Donc, ce n’est pas seulement le julep à la menthe traditionnel que vous servirez. Si vous voulez vraiment aller pour la «victoire», Stevens dit d’inclure une variété de juleps aromatisées faites avec des ingrédients comme les fraises, la marmelade d’orange ou les pêches.

La recette «Dark and Bloody Mary» ajoute également une option d’après-midi épicée au bar et est une tradition du Kentucky Derby que Stevens apprécie si elle est à la maison ou sur l’hippodrome historique de Churchill Downs.

« C’est toujours agréable d’avoir quelque chose en plus des juleps de menthe à siroter et à savourer l’après-midi le jour du Derby », a-t-elle déclaré.

Mais que ce soit des juleps, des Bloody Marys ou des cocktails plus «traditionnels» comme les Manhattans, le truc cette année est que vous êtes mieux si vous faites vos cocktails par lots.

« Je pense qu’il existe un moyen de servir en toute sécurité votre nourriture et vos boissons pendant une pandémie, la clé est d’éliminer autant de surfaces tactiles que possible », a déclaré Stevens. « Je vous suggère de prémélanger des boissons comme vos juleps de menthe en lots, que vous remplirez dans de grandes carafes. »

Vos invités peuvent toujours se servir eux-mêmes, mais les boissons pré-préparées éliminent le nombre de bouteilles et de verres qu’ils touchent tout au long de la journée.

En parlant de verrerie, Stevens sortira sa collection de lunettes Kentucky Derby samedi et donnera à chaque personne sa propre année Kentucky Derby à réutiliser pendant le déroulement de la fête. Si vous n’avez pas une vaste collection comme la sienne, vous pouvez créer votre propre méthode d’étiquetage pour aider les gens à conserver le même verre pour la journée.

En tenant compte du COVID-19, vous pouvez également remplir des bocaux en verre avec de la glace pour que chaque invité verse dans un verre avant d’ajouter les cocktails pré-préparés.

La pâte à tartiner ultime du Sud

Le gruau de fromage, les sandwichs au jambon de pays, le filet de bœuf et le pudding de maïs sont les aliments de base du Kentucky Derby Day que l’on peut trouver dans le nouveau livre de cuisine de Stevens.

« Vous savez, le jour du Derby, nous paissons comme les chevaux quand il s’agit de nourriture », a déclaré l’auteur. « Ou parce que vous accueillerez un plus petit nombre d’invités, cela pourrait être l’année où vous aurez un délicieux repas assis. »

Si vous préférez une configuration de style buffet, la clé est d’éliminer plusieurs personnes qui touchent les ustensiles et la nourriture. En tant qu’hôte, vous passerez derrière le buffet et servirez chaque invité pendant qu’il traversera la ligne de restauration – à six pieds, bien sûr.

Vous pouvez également promouvoir une bonne hygiène en pré-plaçant des craquelins et du fromage dans des assiettes individuelles avant l’arrivée de vos invités. Cela permet d’éviter qu’une multitude de mains n’atteignent les paniers de service et les préparations alimentaires.

Un autre conseil d’expert est une solution intelligente pour associer nourriture et bourbon.

« J’aime pré-assiette des apéritifs et mettre l’assiette sur une petite coulée de bourbon pour chacun de mes invités », a déclaré Stevens. « De cette façon, ils prennent leur verre et leur nourriture en même temps. »

Décorer avec Kentucky Derby Pizzaz

«J’aime dire garnir votre porte d’entrée comme vous garnissez vos cocktails», a déclaré Stevens.

Les arrangements floraux sur votre table peuvent être aussi simples que de remplir des bouteilles de bourbon vides avec des fleurs de votre jardin. S’il n’y a pas beaucoup de fleurs dans votre jardin, achetez-en chez le fleuriste ou à l’épicerie comme les hortensias, les tournesols et les zinnias.

Pour un look plus élégant, l’argent poli (vrai ou faux) est un accent traditionnel pour la décoration Kentucky Derby. Bien sûr, cela s’appelle « The Run for the Roses » et vous ne vous tromperez jamais avec les roses rouges le Kentucky Derby Day.

Gagnez, placez et montrez votre esprit avec les activités Derby

N’oubliez pas que vous voulez vraiment regarder le Kentucky Derby samedi.

Avant l’appel au poste, vous voudrez peut-être distribuer une liste de faits surprenants sur le Kentucky Derby à ajouter au plaisir. Tout au long de la journée, amusez-vous en plein air avec des courses de chevaux de bâton pour les enfants et des jeux pour adultes comme des fers à cheval, du badminton ou du cornhole.

Qui sait, la créativité que vous intégrez à votre parti pendant l’épidémie de COVID-19 pourrait finir par devenir des traditions auxquelles vous vous accrocherez après que cette période difficile se soit évanouie dans le passé.

« N’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous organisez une petite fête que vous ne pouvez pas la rendre vraiment agréable », a déclaré Stevens. « Même si vous organisez une fête avec moins de monde, vous pouvez organiser une fête du Kentucky Derby et vous amuser beaucoup. »

