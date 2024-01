Conseils pour faire la différence entre la réalité médicale et la fiction.

Un jour de l’été dernier, Antonia Prescott parcourait Internet lorsqu’elle a vu un article dont le titre l’intriguait.

“Un professeur de Harvard nomme le meilleur exercice pour brûler les graisses sans en perdre : le Dr Daniel E. Lieberman a expliqué quel type d’exercice et pendant combien de temps les gens devraient le faire pour obtenir de meilleurs résultats”, peut-on lire.

Curieuse, Prescott s’est tournée vers son mari, qui faisait la vaisselle à proximité, et lui a demandé quel type d’exercice les gens devraient faire pour brûler les graisses et les éviter.

“C’est vraiment compliqué. Je ne peux pas répondre à cette question”, a répondu son mari, qui se trouve être Daniel E. Lieberman, professeur à Harvard, qui n’a jamais fourni de tels conseils à personne.

Comme la plupart des « informations » disponibles en ligne, ce qu’elle lisait n’était pas exact, ou du moins, c’était tellement simpliste qu’il n’avait aucun sens.

Internet regorge de conseils douteux sur la perte de poids et sur presque tous les autres sujets – mais lorsqu’il s’agit de santé, de tels contenus sommaires peuvent être carrément dangereux.

La plupart des Américains sont confrontés à de fausses informations sur la santé en ligne, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundationet la plupart ne savent pas si cette information est vraie.

Certains peuvent être inoffensifs – comme le meilleur exercice pour brûler les graisses, auquel Lieberman, paléoanthropologue, ne peut répondre de manière simpliste à partir de ses données sur l’évolution humaine.

Mais une partie de ces informations, y compris des mensonges purs et simples, est souvent fournie par de mauvais acteurs qui tentent de gagner de l’argent ou d’accéder au pouvoir en manipulant des innocents, disent les experts.

Ces mauvais acteurs profitent également d’un système médical défectueux qui peut laisser les gens sans accès à des professionnels en qui ils ont confiance pour leur fournir des informations précises et utiles.

Des changements systémiques sont nécessaires pour aider à rétablir la confiance du public, affirment les experts.

Au niveau individuel, les gens devraient apprendre à reconnaître la différence entre la désinformation accidentelle et la désinformation intentionnelle, a déclaré Lee McIntyre, philosophe et auteur, qui a beaucoup écrit sur le sujet.

Des erreurs, comme les catastrophes naturelles, se produiront toujours. Il n’y a pas grand chose à faire à leur sujet.

Mais la désinformation, dit-il, est un mensonge contre lequel les gens peuvent se défendre.

“Je veux que les gens se forment”, a déclaré McIntyre, pour se demander d’où viennent les informations en question, quels sont les enjeux, qui est derrière tout cela et quel est l’avantage de divulguer ces informations au public ?

Renforcer les connaissances en matière de santé

En favorisant la peur, la désinformation provoque une fatigue mentale et physique, a déclaré David Novillo Ortiz, conseiller régional européen pour les données et la santé numérique à l’Organisation mondiale de la santé.

Cela a un impact direct sur la confiance dans le gouvernement, la réponse du gouvernement et les messages de santé publique, ce qui prive les gens de leur pouvoir et met leur santé en danger, a-t-il déclaré.

“Nous avons un défi devant nous : comment reconstruire cette confiance dans le gouvernement qui a été endommagée par la désinformation”, a déclaré Novillo Ortiz, qui travaille pour y parvenir en Europe.

Le monde a tellement changé, même au cours de la vie de la plupart des gens vivant aujourd’hui. Quiconque a dépassé un certain âge n’a pas grandi dans un monde où il devait se défendre contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

Il y a plus d’appareils mobiles que d’habitants dans la plupart des pays et seulement la moitié des pays d’Europe et d’Asie centrale Nous avons des politiques pour améliorer la santé numérique, a déclaré Novillo Ortiz, il est donc devenu facile de diffuser de fausses informations médicales.

“Nous laissons les gens de côté parce que nous n’investissons pas suffisamment dans la littératie numérique en matière de santé.”

Tout le monde, des hommes politiques aux employés du secteur public, en passant par les journalistes et les particuliers, doit jouer un rôle dans la lutte contre la désinformation, a déclaré Novillo Ortiz.

“C’est un problème pour nous tous”, a-t-il déclaré.

Sachez à qui faire confiance

Même des sources par ailleurs dignes de confiance se trompent parfois, a déclaré le Dr Richard Baron, président-directeur général de l’American Board of Internal Medicine, qui certifie les médecins.

Il ne fait aucun doute, par exemple, que les Centers for Disease Control and Prevention ont commis des erreurs au début de la pandémie. Mais cela ne signifie pas que tout ce que dit le CDC doit être rejeté. “Ils se sont trompés sur plusieurs points, mais je ne jetterais pas le bébé avec l’eau du bain”, a-t-il déclaré.

Si plusieurs sources généralement fiables sont d’accord, comme le CDC, ainsi que des experts ou des sites Web d’hôpitaux et d’universités renommés, ils ont probablement raison, a-t-il déclaré.

“Lorsque vous commencez à voir des informations converger depuis des sources fiables, ce sont des informations dignes de confiance”, a-t-il déclaré.

Baron a souligné que nous vivons dans une société de plus en plus spécialisée dans laquelle nous ne pouvons pas tout savoir ou tout comprendre par nous-mêmes, et nous devons donc nous fier à des experts.

Son bureau, par exemple, se trouve au 17ème étage de l’immeuble, il doit donc prendre un ascenseur pour se rendre au travail. Il ne comprend pas vraiment comment fonctionne l’ascenseur et n’a aucun intérêt à le réparer quand ce n’est pas le cas. Il veut juste atteindre le 17ème étage, alors il fait confiance aux autres pour l’y amener.

De même, a-t-il ajouté, le public doit pouvoir – et vouloir – faire confiance aux personnes possédant une expertise médicale.

Mais cela ne signifie pas que toutes les personnes portant un médecin après leur nom sont également dignes de confiance, a déclaré John Robert Bautista, aujourd’hui chercheur en désinformation sur la santé à l’Université du Missouri, en Colombie.

Sur la base de ses recherches antérieures à l’Université du Texas à Austin, Bautista a déclaré que les médecins qui publient des informations erronées – y compris le Douzaine de désinformationqui ont promu de fausses informations sur les vaccins avant la pandémie – vendent généralement un produit ou eux-mêmes.

Ils jouent sur les émotions des gens pour attirer des adeptes, a-t-il déclaré. “Une fois qu’ils ont atteint un certain nombre de followers, ils peuvent utiliser cette plateforme pour vendre des produits, ou s’ils envisagent de se présenter aux élections, ils peuvent utiliser le capital social dont ils disposent.”

La liberté d’expression est un droit légitime pour les médecins, comme pour tout le monde, a déclaré Baron. Mais la précision et la prévention des dommages sont également importantes. Les médecins ne peuvent pas revendiquer la liberté d’expression dans les cas de faute professionnelle, a-t-il souligné.

En outre, a déclaré Baron, il est courant que les personnes qui lancent de la désinformation attribuent de mauvaises motivations aux autres. “Ce n’est pas que tout le monde ait toujours des motivations pures”, a-t-il déclaré. Mais demandez-vous : pourquoi auraient-ils ces motivations ? Les sociétés pharmaceutiques vendraient-elles vraiment plus de médicaments si ces médicaments tuaient des gens ?

Tout le monde aime reprocher aux grandes sociétés pharmaceutiques d’être avides, par exemple, mais il y a beaucoup d’argent dans le secteur. Un marché américain de 50 milliards de dollars pour les compléments alimentaires, qui sont soumis à beaucoup moins de réglementations gouvernementales que les produits pharmaceutiques.

Donc, si vous prêtez attention à un médecin ou à un autre expert autoproclamé qui est en dehors du courant dominant et que vous pensez que cette personne – et par extension, vous – est plus intelligente que tout le monde pour ce faire, vous voudrez peut-être reconsidérer : Baron et d’autres ont dit.

“(Il faut être) sceptique quant à son scepticisme”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez vraiment vous surpasser.”

Les institutions ont aussi beaucoup de travail à faire

Baron a déclaré que des institutions comme la sienne ont pris la confiance du public pour acquis plutôt que d’essayer délibérément de construire cette confiance.

Les médecins et les scientifiques universitaires considèrent depuis longtemps le « marketing » et la communication avec les patients comme le travail de quelqu’un d’autre, a déclaré le Dr Geeta Nayyar, auteur du nouveau livre « Dead Wrong : Diagnosing and Treating Healthcare’s Misinformation Illness ».

Chaque magasin de bonbons possède un compte Instagram qui informe les clients des offres et des horaires et offre des opportunités d’interagir, a-t-elle déclaré. Mais « les soins de santé sont sans doute tout le contraire. Une fois que vous partez, vous ne savez plus comment interagir avec nous ».

De nos jours, de nombreuses personnes n’ont même pas de médecin régulier. Ainsi, lorsqu’elles ont réellement besoin d’un avis médical, elles n’ont pas bâti le type de confiance qui définissait autrefois la relation médecin-patient.

Cela exerce également une pression supplémentaire sur les médecins et les infirmières et peut expliquer au moins en partie l’épuisement professionnel des soignants.

Nayyar a déclaré que des patients sont venus lui demander combien d’argent elle gagnait grâce aux vaccinations contre le COVID-19. (Réponse : Rien.) « Entrer dans une telle méfiance est difficile à avaler pour quiconque.

Ce manque de communication facile entre le prestataire et le patient a laissé un vide béant que les personnes ayant d’autres objectifs n’ont été que trop heureuses de combler.

“La désinformation se développe dans l’obscurité”, a déclaré Nayyar. “Nous avons laissé cet espace dans l’obscurité et les gens voient les profits qu’ils peuvent réaliser (en profitant de ce vide d’information).”

Comment se vacciner

Pour vous assurer que vous et votre famille obtenez les meilleures informations médicales en ligne, recherchez le contenu publié sur des plateformes largement disponibles et disposant d’éditeurs, suggère Marzyeh Ghassemi, professeur adjoint au Massachusetts Institute of Technology qui développe des algorithmes d’apprentissage automatique pour éclairer les décisions en matière de soins de santé.

Les robots et les comptes de réseaux sociaux peuvent publier n’importe quoi, mais quelque chose qui a été vérifié par de nombreuses personnes et publié sur un site Web institutionnel est probablement plus fiable, a-t-elle déclaré.

“Vous optez pour une grande efficacité si votre objectif est de diffuser de la désinformation”, a-t-elle déclaré. Ainsi, s’il est très simple d’obtenir des informations sur une plateforme, il y a un risque plus élevé qu’elles ne soient pas exactes.

Les gens se comportent différemment à l’égard des informations lorsqu’ils sont prêts à en évaluer l’exactitude, a déclaré Ghassemi.

Les avertissements relatifs au contenu, comme ceux que le site de réseau social X (anciennement Twitter) incluait, étaient efficaces pour amener les gens à remettre en question la désinformation, a-t-elle déclaré.

“C’est une intervention très puissante”, a-t-elle déclaré. “Si nous ne pouvons pas contrôler la manière dont (les informations) sont générées, nous pouvons au moins contrôler la manière dont elles sont transmises.”

Une autre manière de détruire le pouvoir du mensonge est de le « pré-masquer », ou de le révéler comme frauduleux avant qu’il ne devienne partie intégrante de l’imagination populaire, a déclaré McIntyre, dont les livres les plus récents incluent « Comment parler à un négationniste de la science » et « De la désinformation ». : Comment lutter pour la vérité et protéger la démocratie.”

Trop souvent, les gens optent pour l’option « ne rien faire » lorsqu’ils font quelque chose est en fait plus sûr ou a plus de sens. C’est pourquoi les gens sautent souvent les contrôles médicaux de routine qui pourraient aider à prévenir de graves problèmes médicaux.

“Prendre trop de temps pour prendre une décision, c’est en fait prendre une décision”, a-t-il déclaré.

Ceux qui veulent profiter des autres savent comment…