Conseils pour faire fructifier votre argent au milieu de l’inflation

Le 23 septembre, le dollar canadien s’échangeait aussi bas que 73,69 cents US. C’est tout à fait la baisse par rapport au sommet de 80 cents US plus tôt cette année.

Je vais vous expliquer comment la chute du huard pourrait affecter vos finances personnelles et partager quelques conseils utiles pour faire fructifier votre argent.

COMMENT LA CHUTE DU LOONIE PEUT IMPACT SUR VOS FINANCES

La Banque mondiale a récemment publié un rapport indiquant que le Canada, comme le reste du monde, pourrait se diriger vers une récession mondiale en 2023.

Ceci, combiné à la baisse de la valeur du huard, pourrait avoir des effets négatifs sur les finances quotidiennes des Canadiens.

Des prix alimentaires plus élevés

Si vous avez récemment visité votre épicerie locale, vous avez sûrement remarqué que le coût de la nourriture et d’autres produits essentiels a augmenté en raison de l’inflation. À mesure que la valeur du huard baisse, le pouvoir d’achat diminue également, ce qui pourrait entraîner une augmentation des dépenses d’épicerie. Assurez-vous de budgétiser en conséquence pour tenir compte de cela.

Produits étrangers plus chers

Bien que le Canada soit certainement une plaque tournante de la fabrication, bon nombre des produits que nous utilisons quotidiennement sont importés d’outre-mer. Selon l’Encyclopédie canadienne, voici quelques-unes des importations canadiennes les plus courantes :

Pièces détachées pour véhicules importés d’Europe ou d’Asie

Appareils électroniques, tels que téléphones, ordinateurs portables et téléviseurs fabriqués à l’étranger

Carburant et huile importés de l’étranger

Plastiques

Lorsque la valeur du dollar canadien baisse, nous ne pouvons pas acheter autant avec. Cela signifie que le prix des articles de tous les jours et des produits de première nécessité peut augmenter, ce qui peut avoir un effet très tangible sur le solde mensuel de notre compte.

Les autres produits importés qui pourraient devenir plus chers sont les articles ménagers et les vêtements.

Moins d’acheteurs et de clients pour les petites entreprises

Si vous possédez un petit magasin de détail ou une entreprise de services, vous pourriez voir un nombre réduit de clients et de clients.

De plus, en tant que petite entreprise, vous constaterez probablement que vos coûts d’exploitation quotidiens augmentent à mesure que les fournitures de bureau et autres articles commerciaux essentiels deviennent également plus chers.

CONSEILS POUR CONTRER LA BAISSE DU HUARD

Maintenant que vous avez une meilleure idée de la façon dont la chute du huard pourrait affecter vos finances, voici quelques conseils pratiques qui peuvent vous aider à maîtriser votre argent.



1. Remboursez rapidement vos dettes à taux d’intérêt élevé

Si vous avez un prêt ou un solde de carte de crédit avec un taux d’intérêt variable, vous devriez vous concentrer sur le remboursement de votre dette le plus rapidement possible. Si votre prêteur ou votre compagnie de carte de crédit décide d’augmenter votre taux d’intérêt, vous pourriez devoir payer plus d’argent en conséquence.

Plus vous payez d’argent pour votre solde principal maintenant, moins vous devrez payer d’intérêts à l’avenir.

2. Achetez les produits d’épicerie essentiels en vrac

L’achat de produits d’épicerie essentiels en vrac est toujours un bon moyen d’économiser de l’argent. Aujourd’hui, cependant, je dirais que c’est plus important que jamais. Utilisez l’espace de votre congélateur pour stocker des aliments périssables et faites le plein d’articles non périssables tels que des conserves.

Le montant que vous économiserez en faisant vos achats auprès de fournisseurs d’épicerie en gros dépasse de loin les frais d’adhésion annuels pour visiter ces magasins.

3. Retenez les dépenses importantes

Comme l’essentiel devient plus cher, je recommande de suspendre les dépenses importantes pour l’instant. Il peut être tentant d’acheter cette nouvelle voiture, de partir en vacances dans les Caraïbes ou de rénover votre cuisine. Cependant, faire ces achats pourrait affecter négativement votre capacité à vous permettre les choses les plus importantes.

4. Réduisez les achats non essentiels

En plus d’éviter des dépenses importantes, il existe d’autres façons pour les Canadiens d’économiser de l’argent à mesure que leurs dépenses augmentent, notamment :

Manger moins souvent au restaurant

Trouver des sources de divertissement gratuites, comme faire de la randonnée sur vos sentiers locaux, obtenir une carte de bibliothèque pour emprunter des livres et des DVD gratuits ou écouter des podcasts

Se débarrasser des abonnements coûteux

Services d’entretien de pelouse ou de déneigement

Friperie au lieu d’acheter de nouveaux vêtements

DERNIERS CONSEILS

La valeur décroissante du huard affectera sans aucun doute le portefeuille de la plupart des Canadiens. Tant que vous gérez intelligemment votre argent, que vous économisez plus que vous ne dépensez et que vous vous concentrez sur l’essentiel, vous devriez pouvoir maîtriser vos finances personnelles.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.