Il y a une croyance commune que toutes les relations à distance sont vouées à l’échec. Cet être séparé doit également signifier la mort de l’amour et de la camaraderie. Cependant, non seulement les relations à distance sont possibles, mais elles peuvent prospérer ainsi que toute relation sans la distance supplémentaire.

Bien sûr, toutes les relations ont leurs propres défis. Mais les relations à distance présentent un défi supplémentaire qui ne peut être ignoré. Cela demande plus d’efforts que vos relations habituelles et peut devenir un problème si vous n’êtes pas mentalement prêt à en gérer une.

Vous pouvez voir un ami proche passer du temps avec son partenaire et regretter de ne pas avoir l’occasion d’être aussi proche. Vos amis et votre famille peuvent même vous décourager activement de poursuivre une relation avec des milliers de kilomètres entre les deux. Mais vous devez vous rappeler que la distance n’est qu’un petit obstacle. Voici quatre conseils si vous voulez vraiment faire fonctionner votre relation à distance.

Communication numérique

Vous ne pouvez donc pas passer du temps dans votre café local, mais cela ne signifie pas que vous arrêtez de communiquer. À l’ère du numérique, les relations à distance sont plus faciles que jamais. En cliquant sur un bouton, vous pouvez voir leur visage lors d’un appel vidéo. Parlez-leur des SMS et des appels. Il est essentiel de remplacer la distance physique par une proximité virtuelle.

Ne soyez pas collant

C’est exactement le contraire de la première situation. Vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de SMS ni d’appeler, en espérant savoir où ils se trouvent, avec qui ils traînent, etc. Une communication excessive montre une insécurité. Vous êtes censé communiquer mais ne pas garder un œil sur votre partenaire comme un prisonnier. Soyez sûr de votre lien et laissez-vous aimer et ne pas être possédé. Passez plutôt du temps avec vos amis et laissez-les respirer.

Activités en couple

Oubliez l’âge sombre où vous aviez besoin d’être à proximité de votre proche pour avoir des passe-temps communs. Utilisez Internet pour autre chose que pour traquer les enregistrements sociaux de votre partenaire. Regardez un film ensemble, allez à un rendez-vous virtuel ou même faites de l’exercice «ensemble» (en même temps et faites-leur savoir). Participez aux passe-temps de chacun et partagez des photos et des vidéos. Choisissez un livre ou une émission que vous apprécierez tous les deux et faites-le «ensemble».

Avoir des attentes claires

Si vous êtes tous les deux en mesure de le faire, prévoyez un horaire où vous vous rendez visite tous les quelques mois. Ne vous attendez pas à ce que l’autre sache par magie si vous pouvez ou ne pouvez pas le faire. Soyez clair sur le niveau de communication que vous souhaitez, combien vous souhaitez dépenser (en cas de visite) ou si vous êtes tous les deux mentalement prêts à le faire à long terme.