Conseils pour faire face au Covid et soulager l’anxiété

Les navetteurs, certains portant des EPI dans une rame de métro londonienne très fréquentée. TOLGA AKMEN | AFP | Getty Images

LONDRES – Les règles de Covid ont été assouplies dans de nombreux endroits à travers le monde, y compris en Angleterre et dans certaines parties des États-Unis, les règles sur le port du masque, la distanciation sociale et le nombre de personnes pouvant se rencontrer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur étant assouplies. Alors que cet assouplissement des mesures est applaudi par de nombreuses personnes, en particulier les plus jeunes après près de 16 mois de blocages intermittents, de nombreux autres se sentent anxieux face aux changements, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé et des problèmes de santé sous-jacents. Presque toutes les restrictions ont été levées en Angleterre lundi, ce qui a été surnommé « Freedom Day » (bien qu’il ait été retardé d’un mois en raison de l’augmentation des cas de Covid en raison de la variante delta). Pendant ce temps, aux États-Unis, le CDC a assoupli ses directives Covid sur les masques pour les personnes entièrement vaccinées le 13 mai, affirmant qu’ils n’avaient pas besoin de les utiliser ou de rester à 6 pieds l’un de l’autre, « sauf si requis par les lois, règles et règlements fédéraux, étatiques, locaux, tribaux ou territoriaux, y compris les directives locales sur les entreprises et le lieu de travail ». De nombreux experts ont critiqué cet assouplissement des règles, affirmant qu’il survient à un moment où le taux d’infection est extrêmement élevé, en particulier chez les moins de 30 ans. Pendant ce temps, de nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude pour leur propre sécurité et celle des autres, en particulier celles qui peuvent être cliniquement vulnérables, comme les patients atteints de cancer ou les personnes handicapées. Macmillan Cancer Support était l’une des nombreuses organisations caritatives qui ont critiqué la décision d’ouvrir, et offre des conseils et une ligne d’assistance à toute personne concernée. Il a tweeté lundi que « malgré l’assouplissement des restrictions, 1 personne sur 5 atteinte d’un cancer en Angleterre se sent incapable de reprendre une vie normale aujourd’hui ». Tim Spector est professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres qui dirige le Étude sur les symptômes de Zoe Covid, une étude en cours basée au Royaume-Uni qui permet au public d’entrer ses symptômes de Covid sur une application lorsque permet aux scientifiques d’analyser ensuite les données. Lundi, Spector et son équipe a publié sept conseils pour aider les gens à naviguer dans leurs nouvelles libertés. Voici leurs conseils simples :

1) Respecter les autres

Soyez conscient de l’espace personnel et des choix personnels, a déclaré Spector lundi à l’aube du « Jour de la liberté » en Angleterre. « Certaines personnes pourraient ne pas être prêtes à embrasser, embrasser, serrer la main ou réduire la distance sociale. Ne présumez pas avec quoi les gens sont à l’aise. Au lieu de cela, demandez-leur et respectez leurs choix personnels. » Cela est particulièrement vrai du choix de porter des masques faciaux, a noté Spector, avec le problème devenu une sorte de champ de bataille au Royaume-Uni et aux États-Unis « Avec des conseils limités du gouvernement sur où et quand nous devrions porter un couvre-visage, respectez les choix des gens. Si le port d’un masque permet à quelqu’un de se sentir plus en sécurité, alors il a parfaitement le droit de continuer à en porter un », a déclaré Spector. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les gens à faire preuve de bon sens et de courtoisie en ce qui concerne les masques, conseillant de les porter dans les espaces surpeuplés. Aux États-Unis, un certain nombre d’États et de responsables locaux ont rétabli les règles sur le port du masque.

2) Socialiser à l’extérieur

La socialisation à l’extérieur reste l’un des meilleurs moyens de réduire la transmission de Covid-19, notent les experts, et est beaucoup plus facile maintenant que l’été est arrivé. En Angleterre et au Pays de Galles, il n’y a plus de règles limitant le nombre de personnes pouvant assister à des rassemblements en plein air, mais des limites sont toujours en place en Écosse et en Irlande du Nord. « L’air frais signifie que de très petites gouttelettes et des particules d’aérosol contenant un virus infectieux ne peuvent pas traîner et se disperser rapidement, donc les espaces en plein air sont les meilleurs endroits pour être avec les amis et la famille », a déclaré Spector.

3) Portez un masque dans les endroits mal aérés ou exigus

Les particules en suspension dans l’air peuvent se multiplier rapidement dans des endroits surpeuplés et mal ventilés, comme le métro ou les bus ou trains très fréquentés. Ainsi, partout où vous vous trouvez dans un espace confiné surpeuplé, Spector vous recommande de continuer à porter un couvre-visage, si vous en êtes capable. Certaines compagnies aériennes ont déjà déclaré qu’elles continueraient à rendre les masques obligatoires.

4) Continuez à pratiquer une bonne hygiène

Garder une bonne hygiène de base a été l’une des principales recommandations au public tout au long de la pandémie de Covid. Des gouttelettes de virus peuvent être transférées de vos mains au visage, vous devez donc éviter de vous toucher la bouche et les yeux si vous êtes sorti et que vous ne vous êtes pas lavé les mains depuis un moment, ont noté Spector et l’équipe d’étude de Zoe Covid. Lavez-vous les mains pendant 20 secondes avec du savon, mais si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon, utilisez n’importe quel désinfectant pour les mains avec un minimum de 60% d’alcool devrait fonctionner.

5) Obtenez votre deuxième dose de vaccin

6) Connaître tous les symptômes du Covid

Vous pourriez être facilement pardonné de ne pas connaître les principaux symptômes à surveiller en ce qui concerne Covid, car les conseils du gouvernement ont changé pendant la crise de santé publique. Les symptômes ont également été mis à jour à mesure que de nouvelles variantes sont apparues. Les symptômes « classiques » de Covid étaient une toux persistante, une perte du goût et de l’odorat, de la fatigue et un mal de gorge (et des variations sur ce thème), mais l’analyse de l’étude Zoe Covid a identifié de nouveaux symptômes communs. Les principaux symptômes tirés des données rapportées dans l’étude Zoe Covid au cours des 30 jours précédant le 14 juillet sont, après deux doses d’un vaccin : Nez qui coule Mal de crâne éternuements Gorge irritée Perte d’odorat Pour les non vaccinés, les 5 premiers symptômes sont : Mal de crâne Gorge irritée Nez qui coule Fièvre Toux persistante

7) Enregistrez tous les symptômes Covid que vous obtenez