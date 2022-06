Conseils pour faire face à la neutropénie

“Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’utilisation d’une aiguille vous-même et que vous ne voulez pas avoir à retourner chez le médecin le lendemain pour une injection, c’est une bonne option”, dit Chen.

Il existe également des médicaments G-CSF à action plus courte qui nécessitent plusieurs injections entre les doses de chimiothérapie.

“Ceux-ci sont pour la plupart tombés en disgrâce avec la disponibilité de médicaments à action plus longue qui ne nécessitent qu’une seule injection”, déclare Papacena. “Mais certains patients pourraient avoir des effets secondaires plus graves avec les agents à action plus longue, et pour eux, nous pourrions essayer les médicaments à action plus courte.”

Les effets secondaires les plus courants des G-CSF sont généralement des douleurs osseuses et musculaires et une légère fièvre. “Habituellement, ceux-ci peuvent être gérés en prenant un anti-inflammatoire non stéroïdien, ou même un médicament anti-allergique en vente libre”, explique Chen.