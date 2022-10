Conseils pour des cheveux plus épais et sains

Vous avez de nombreuses options en matière de produits de soins capillaires. Avec autant de produits en stock, comment savoir lesquels choisir ?

Il n’y a pas de formule magique. Les dermatologues disent que les changements que vous pourriez voir, même avec les meilleurs produits de soins capillaires, sont subtils. Mais il existe une feuille de route pour des cheveux plus sains :

Tout d’abord, analysez la texture et l’état de vos cheveux.

Ensuite, choisissez un produit formulé pour votre type de cheveux spécifique.

Enfin, tous les quelques mois, faites pivoter votre marque.

Zoe Draelos, MD, rédactrice en chef de Le Journal de Dermatologie Cosmétiquedit que changer de produit tous les quelques mois garde vos cheveux à leur plus brillant.

Lynne Goldberg, MD, professeure agrégée de dermatologie et de pathologie à l’Université de Boston, dit que si vous avez remarqué un problème, comme des cheveux clairsemés ou des cheveux cassants, vous devriez analyser vos pratiques de coiffage et les produits que vous utilisez. Sécher les cheveux au sèche-cheveux, utiliser un fer à friser et colorer les cheveux peuvent tous endommager vos cheveux.