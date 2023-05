Conseils pour demander une augmentation en période de forte inflation

Envisagez-vous de demander une augmentation ? Ou peut-être que votre dernière augmentation était en deçà de vos attentes, et vous voulez savoir comment elle se compare à celles offertes aux autres.

Avec la hausse du coût de la nourriture et des frais de subsistance, une augmentation appropriée peut sembler juste. Mais à combien s’élève une bonne augmentation ?

Ci-dessous, je vais partager quelques statistiques clés sur les augmentations de salaire, expliquer comment l’inflation pourrait affecter votre augmentation et décrire certains des principaux facteurs qui pourraient déterminer votre augmentation.

L’AUGMENTATION MOYENNE DES SALAIRES AU CANADA

Les augmentations de salaire peuvent varier considérablement en fonction de facteurs tels que :

● Votre emplacement et votre coût de la vie

● Le secteur dans lequel vous travaillez

● Le type d’entreprise pour laquelle vous travaillez

● Taux d’inflation

● Performances professionnelles

● Autres formes de rémunération qui vous sont proposées

Une grande augmentation pour un individu peut être une augmentation inférieure à la normale pour un autre. Avant de passer aux détails, examinons quelques chiffres moyens et statistiques.

● Pour les travailleurs âgés de 25 à 54 ans, l’augmentation salariale moyenne dans toutes les industries entre 2020 et 2022 était de 2,27 $ (de 32,28 $ à 34,55 $), pour une augmentation moyenne de 7 % sur deux ans, selon Statistique Canada.

● Pour les travailleurs âgés de 25 à 54 ans, l’augmentation moyenne du salaire horaire dans toutes les industries entre 2021 et 2021 était de 1,50 $, soit une différence de 4,5 %.

● Les travailleurs âgés de 15 à 24 ans ont vu leur salaire augmenter en moyenne de 8,4 % entre 2020 et 2022, selon Statistique Canada, ce qui pourrait indiquer que les emplois de premier échelon offrent un salaire de départ plus élevé.

● Les travailleuses âgées de 25 à 54 ans ont reçu une augmentation salariale moyenne de 6,4 % entre 2020 et 2022, tandis que les travailleurs masculins du même groupe d’âge ont reçu une augmentation salariale moyenne de 7,6 % au cours de la même période dans toutes les industries, ce qui représente le salaire par sexe au Canada. écart.

D’après les statistiques récentes, le Canadien moyen en âge de travailler devrait s’attendre à une augmentation de salaire de 3 % à 4 % par année.

COMMENT L’INFLATION AFFECTE VOTRE AUGMENTATION

L’inflation peut jouer un rôle important dans votre augmentation de salaire. Idéalement, votre augmentation devrait au moins tenir compte de l’inflation récente, si rien d’autre. Cela garantit que les travailleurs ont le même pouvoir d’achat et ne sont pas affectés négativement par l’inflation.

En 2022, l’inflation a augmenté de 6,8 %, selon Statistique Canada.

Pour maintenir le même pouvoir d’achat, il aurait fallu une augmentation salariale minimale de 6,8 % pour tenir compte de l’inflation. Si votre augmentation est inférieure à cela, vous aurez alors un pouvoir d’achat réduit par rapport à l’année précédente.

Vous pourriez éventuellement apporter les taux d’inflation les plus récents à votre employeur lors de votre évaluation des performances s’il vous offre une augmentation inférieure à l’inflation. Il ne sera pas garanti de fonctionner, mais c’est un argument convaincant.

FACTEURS CLÉS QUI DÉTERMINENT UNE AUGMENTATION

Pour conclure, passons en revue quelques autres facteurs qui pourraient affecter votre augmentation de salaire.

1. LOCALISATION ET COÛT DE LA VIE

La ville ou le village dans lequel vous travaillez pourrait avoir un effet dramatique sur votre salaire et sur le pourcentage d’augmentation de salaire. Par exemple, les travailleurs de villes comme Toronto et Vancouver devraient s’attendre à des salaires plus élevés et à une augmentation de salaire plus élevée pour tenir compte du coût de la vie plus élevé.

Ceux qui vivent dans les petites villes et les villes rurales peuvent gagner moins et recevoir une augmentation de salaire plus faible, car le coût de la vie n’a peut-être pas changé aussi radicalement par rapport aux grands centres urbains.

2. LE SECTEUR DANS LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ

Alors que l’augmentation moyenne des salaires entre 2020 et 2022 était de 7 % dans toutes les industries, deux industries clés ont affiché des augmentations de salaires nettement plus élevées, selon le dernier rapport sur l’augmentation des salaires de Statistique Canada :

● Finance, assurance, immobilier, location et crédit-bail : Augmentation salariale moyenne de 9,34 % (36,93 $ à 40,38 $) pour les travailleurs de 25 à 54 ans entre 2020 et 2022

● Services professionnels, scientifiques et techniques : Augmentation salariale moyenne de 10,35 % (38,83 $ à 42,85 $) pour les travailleurs de 25 à 54 ans entre 2020 et 2022

Comparez cela avec les deux industries qui ont affiché les plus faibles augmentations de salaire entre 2020 et 2022, et vous pouvez voir la différence que fait une industrie de l’emploi :

● Administration publique: Augmentation salariale moyenne de 2,82 % (40,49 $ à 41,63 $) pour les travailleurs de 25 à 54 ans entre 2020 et 2022

● Service éducatif : Augmentation salariale moyenne de 2,74 % (37,25 $ à 38,27 $) pour les travailleurs de 25 à 54 ans entre 2020 et 2022

3. PERFORMANCE AU TRAVAIL

Si vous avez récemment reçu des critiques ou des réprimandes au travail, votre employeur peut être moins susceptible d’offrir une augmentation de salaire compétitive. Bien que vous puissiez toujours recevoir une augmentation de base pour tenir compte de l’inflation, votre augmentation peut ne pas être aussi favorable que celle de ceux qui ont dépassé leurs attentes en matière de performances.

À l’inverse, vous devriez vous attendre à une augmentation de salaire plus importante si vous êtes allé au-delà, en donnant l’exemple au travail.

4. RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE

Certaines industries, telles que les ventes, peuvent ne pas augmenter votre salaire de base ou votre salaire horaire. Au lieu de cela, les employeurs peuvent rémunérer les employés avec d’autres formes de rémunération, telles que :

● Commissions de vente plus élevées

● Actions de l’entreprise à prix réduit

● Une participation dans l’entreprise et ses bénéfices

● Congés payés

Souvent, ces formes alternatives de rémunération peuvent valoir plus qu’une augmentation standard. D’autres entreprises peuvent offrir une combinaison d’augmentation de salaire et de compensation supplémentaire.

CHANGER D’EMPLOI PEUT-IL VOUS AIDER À GAGNER PLUS ?

Si vous avez essayé de demander une augmentation, dépassé les attentes de performance et que vous n’êtes toujours pas payé ce que vous pensez valoir, il peut être judicieux de postuler à d’autres postes. Si vous recevez une offre d’emploi mieux rémunérée, vous pouvez l’accepter ou l’utiliser comme levier pour négocier des salaires plus élevés avec votre employeur actuel.

De toute façon, ça ne fait jamais de mal de voir ce qu’il y a là-bas. Un poste bien rémunéré peut n’être qu’à une entrevue!