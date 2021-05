Conseils pour demander un mois de travail à distance

En plus des cours de yoga sur place et des bureaux ergonomiques, les entreprises peuvent avoir une nouvelle initiative de bien-être dans leurs manches – accordant aux travailleurs une période annuelle de travail à distance. Le travail à distance s’est avéré populaire auprès de nombreux travailleurs, 54% des employés déclarant vouloir continuer à travailler à domicile après la fin de la pandémie, selon une enquête du Centre de recherche Pew. Mais cela ne se produira probablement pas. On s’attend à ce que beaucoup plus d’entreprises passent à des régimes de travail hybrides cette année pour le meilleur des deux mondes du travail – flexibilité avec l’accent sur un environnement de bureau, moins de solitude et moins de déplacements. Pourtant, un horaire hybride de trois jours au bureau et de deux jours à l’extérieur ne permettra pas l’un des plus grands avantages du programme de travail à domicile: la «station de travail» prolongée. Les workcations – et leur cousin moins connu, le congé sabbatique du bien-être – brouillent les frontières entre le travail et les vacances. Ils fonctionnent, bien sûr, mais avec une meilleure vue. La recherche montre qu’il peut s’agir d’un changement thérapeutique de rythme qui complète, plutôt que de remplacer, les vacances régulières.

Le travail à distance annuel deviendra-t-il la norme?

«Un bloc de temps est un concept intéressant», a déclaré Lynne Cazaly, spécialiste du milieu de travail et auteur de «Agile-ish: How to Create a Culture of Agility». Elle a dit que l’idée pourrait être attrayante pendant certaines saisons (étés, oui, mais aussi hivers enneigés), vacances scolaires et autres «périodes difficiles de l’année».

Si vous n’offrez pas ce genre d’avantages évolutifs, il y a un désavantage concurrentiel. Lynne Cazaly spécialiste du milieu de travail et conférencier

De courtes durées de travail à distance permettraient également aux employeurs de concurrencer les entreprises qui instituent des modalités de travail flexibles à durée indéterminée, a déclaré Cazaly. « De nombreuses entreprises d’indicateurs avancés – comme Spotify, Twitter, Square, Unilever, Atlassian – ont déclaré que leurs employés pouvaient travailler à jamais depuis leur domicile », a-t-elle déclaré à CNBC. «Les entreprises… savent qu’il y a une guerre croissante pour les talents… si vous n’offrez pas ce genre d’avantages évolutifs, il y a là un désavantage concurrentiel». Regardez simplement Google. Dans un e-mail aux employés La semaine dernière, le PDG Sundar Pichai a annoncé que les travailleurs pourraient désormais prendre quatre «semaines de travail de n’importe où» (au lieu de deux) pour donner «à tout le monde plus de flexibilité pour les voyages d’été et de vacances».

Moins de problèmes de type pandémique

Les problèmes que de nombreux employés ressentaient au travail à domicile au cours de l’année écoulée – tels que l’isolement et le manque d’interaction sociale avec leurs collègues – ne sont pas aussi probables avec des séjours de courte durée loin du bureau. En fait, les travailleurs qui utilisent le temps pour voyager peuvent améliorer leur bien-être mental, plutôt que lui nuire, a déclaré Susie Ellis, PDG de la Institut mondial du bien-être. « Les universitaires ont en fait étudié l’impact des congés sabbatiques sur le bien-être, qu’il s’agisse de la variété académique traditionnelle d’un an ou d’un congé sabbatique d’un mois ou plus », a-t-elle déclaré. « La recherche indique [they] réduire le stress des gens, améliorer le bien-être général et aider les gens à travailler de manière plus créative. «

Google a annoncé la semaine dernière que 60% de ses effectifs travailleraient environ trois jours par semaine au bureau, 20% dans de nouveaux bureaux et 20% à domicile. David Paul Morris | Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les préoccupations des employeurs peuvent être tout aussi gérables. Selon un enquête de PricewaterhouseCoopers, 68% des cadres ont déclaré que les travailleurs devraient être au bureau au moins trois jours par semaine pour maintenir la culture d’entreprise, une fois la pandémie apaisée. Pour les employés qui travaillent selon cet horaire, un mois de travail à distance équivaut à demander 12 jours supplémentaires hors site par an. En outre, le passage à des horaires hybrides signifie que l’ancienne façon de travailler (avec tout le monde au bureau) et le travail de type pandémique (avec tout le monde en ligne) peuvent tous deux devenir une chose du passé, a déclaré Cazaly, ajoutant qu’un mélange de «personnes ici , là-bas et n’importe où est là où c’est « maintenant.

Cela fonctionnera-t-il pour votre industrie?

Bien que certaines industries ne puissent pas facilement travailler à domicile – vente au détail, construction, divertissement et soins de santé, pour n’en nommer que quelques-unes – la recherche de Pew a montré qu’une majorité de travailleurs de ces industries peuvent: information et technologie: 84%

banque, finance, comptabilité, immobilier ou assurance: 84%

éducation: 59%

services professionnels, scientifiques et techniques: 59% Pourtant, parmi ces secteurs, un autre obstacle attend: l’adhésion des dirigeants de l’entreprise. De Facebook à Google, l’industrie de la technologie adopte la tendance du travail flexible, tandis que les titans de la banque ont commencé à la rejeter publiquement. Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase, a indiqué la semaine dernière qu’il était pas fan de la tendance du travail à domicile, tandis que le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, l’a qualifiée de «aberration que nous allons corriger le plus rapidement possible». Jaya Dass, directrice générale de l’agence de recrutement Randstad à Singapour et en Malaisie, met en garde les employés de faire une «vérification de la réalité» avant de demander des opportunités de travail à distance. «Être capable de travailler en collaboration et de déterminer les résultats du travail dans un environnement éloigné n’est pas aussi facile qu’il y paraît», a-t-elle déclaré. « Si votre performance ne répond pas aux attentes de votre manager cette année, il attend peut-être que vous reveniez au bureau pour évaluer si le travail à distance est le facteur variable qui a un impact sur votre travail. » Dans le même temps, Dass a noté qu’il ne serait pas sage pour les entreprises de refuser inutilement les demandes annuelles de travail à distance des employés, sinon «vous risquez de perdre leur confiance et leur loyauté envers l’entreprise».

Conseils pour obtenir une période annuelle de travail à distance

1. N’attendez pas Quel est le bon moment pour demander un travail à distance annuel? «Maintenant, maintenant, maintenant», a déclaré Cazaly, ajoutant que certaines entreprises pourraient revenir aux pratiques de travail antérieures à Covid avec le temps. 2. Faites vos recherches Passez en revue votre manuel de l’employé ou parlez à quelqu’un des ressources humaines pour déterminer si votre entreprise a déjà une politique de travail à distance, a déclaré Amanda Augustine, coach de carrière au service de rédaction de CV TopResume. « Si une telle politique n’existe pas, ne laissez pas cela vous décourager », a-t-elle déclaré. « Au lieu de cela, recherchez en ligne des nouvelles d’autres organisations – idéalement des concurrents, des entreprises qui partagent des traits similaires ou que votre PDG admire – qui ont déclaré qu’elles prévoyaient de permettre à au moins certains de leurs employés de continuer à travailler à distance après la pandémie. « 3. Soyez stratégique Tenez compte de la personnalité de votre responsable lorsque vous décidez comment démarrer la conversation. « Si votre patron préfère des personnes directes, planifiez une réunion avec un objectif clair: » Je voudrais prendre du temps avec vous pour discuter de l’extension de ma période de travail à distance « », a déclaré Augustine.

Utilisez le chat vidéo pour demander une période annuelle de travail à distance afin d’évaluer le langage corporel de votre employeur, conseille la coach de carrière Amanda Augustine. Alistair Berg | DigitalVision | Getty Images

Si votre manager est moins direct, abordez le sujet lors de votre prochaine rencontre en tête-à-tête. Dans tous les cas, assurez-vous que la conversation se déroule par vidéo et non par téléphone, a déclaré Augustine. « Cela vous permettra d’observer le langage corporel de votre manager et vous aidera à évaluer si votre proposition est bien accueillie », a-t-elle déclaré. 4. Armez-vous de données Utilisez la recherche pour expliquer comment le travail à distance peut être gagnant-gagnant pour vous et votre employeur. «Des études ont montré que les entreprises qui offrent des options de flexibilité du travail peuvent éviter l’épuisement des employés, augmenter les taux de rétention, réduire l’absentéisme, améliorer la productivité et améliorer le moral général des employés», a déclaré Augustine. Cazaly est d’accord: « Les entreprises savent que les employés plus heureux sont plus engagés, plus productifs et restent plus longtemps ». 5. Montrez que vous êtes un travailleur acharné Même si le travail à distance a montré des gains de productivité au cours de l’année écoulée, les entreprises peuvent s’opposer aux demandes à distance à court terme si elles craignent que le personnel ne travaille pas efficacement en dehors du bureau, a déclaré Cazaly. Pour lutter contre cela, démontrez que vous avez une grande éthique de travail et que vous êtes engagé à votre rôle, a-t-elle déclaré. Augustine appelle cela le partage « votre professionnel gagne«Rappelez à votre patron les objectifs que vous avez atteints ou dépassés depuis que vous avez commencé à travailler à domicile, dit-elle. 6. Préparez-vous aux objections Avant de faire valoir vos arguments, éliminez les objections éventuelles de votre employeur. Boostez votre Wi-Fi, achetez un nouveau routeur, réparez l’éclairage pour les appels vidéo et achetez des écouteurs antibruit, a conseillé Augustine. Ensuite, assurez à vos gestionnaires que pendant votre absence, vous serez accessible et ne compromettrez jamais la qualité du travail, a déclaré Dass de Randstad.

Si les entreprises ne bougent pas, essayez une autre option