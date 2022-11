Conseils pour créer votre décor de table pour l’Action de grâces – Shaw Local

Tablescapes de Thanksgiving : les deux mots suffisent à donner des cauchemars à certaines personnes. Vous voulez impressionner votre entreprise cette année à Thanksgiving ? Voici quelques conseils et idées de Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center pour vous aider à rester simple et à faire une déclaration :

1. Soyez neutre

L’automne englobe une variété de couleurs vives, ce qui peut rendre difficile de décider ce qui va avec quoi. Envisagez d’opter pour un présentoir à chute neutre sur votre table. Les blancs, les crèmes et les ivoires sont toutes des options.

2. Sortez la déco automnale

Des citrouilles et des courges aux feuilles et gousses séchées en passant par les bouquets préfabriqués en conserve, Countryside a ce qu’il vous faut. Vous n’avez pas besoin d’être un designer pour créer une table “wow”. Ramassez quelques citrouilles, mélangez quelques courges et peut-être du maïs indien, des feuilles séchées et des gousses. Placez les plus grosses citrouilles au centre de la table et travaillez jusqu’aux extrémités avec des courges et des gousses plus petites. Découpez quelques feuilles, rentrez quelques courges et votre décoration est terminée.

3. Ajoutez de l’élégance

Si vous voulez être plus élégant, pensez à ajouter des bougies fermées (vous ne voulez pas de flamme nue près des feuilles séchées) ou un chemin de table en tissu. Vous n’avez pas de chemin de table ? Prenez quelques serviettes en lin, dépliez-les et posez-les les unes sur les autres, en créant un motif carré en zig-zag soigné.

4. Donnez-lui une touche florale

Envie d’ajouter quelques touches florales ? Prenez quelques tiges de soie et placez-les parmi les citrouilles et les courges. Pour ajouter de la couleur, utilisez du pêche ou du bordeaux qui sont tous deux ravissants avec les blancs et les ivoires.

La chose la plus importante à retenir est KISS, ou Keep It Simple, Stupid. N’allez pas trop loin et pensez que plus c’est mieux parce que ce n’est pas le cas.

Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center : 5301 E. Terra Cotta Ave (Rte 176), Crystal Lake, IL : 815.459.8130 : www.countrysideflowershop.com

Logo de magasin de fleurs de campagne 2020