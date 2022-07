Conseils pour conduire avec RA (polyarthrite rhumatoïde)

La fatigue du conducteur peut s’installer rapidement lorsque vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde. Il est essentiel de prendre la route lorsque vous êtes le plus alerte. Et assurez-vous de suivre votre traitement contre la PR. Il sera probablement plus facile de conduire lorsque vos symptômes seront maîtrisés.

Arrêtez-vous pour vous étirer

Vos articulations peuvent vous faire plus mal si vous ne bougez pas pendant un certain temps. C’est en partie à cause d’un manque de circulation sanguine, dit Bozec. Mais la douleur et la raideur de la polyarthrite rhumatoïde peuvent rendre difficile la position assise pendant de longues périodes.

Vous vous sentirez peut-être mieux si vous changez de position pendant que vous conduisez. Mais vous devez également prévoir des arrêts aux stands le long de votre itinéraire. Sortez et bougez pendant au moins quelques minutes.