Conseils pour combattre le Blue Monday – le jour le plus déprimant de l’année – The Sun

BLUE Monday est surnommé le jour le plus triste de l’année, et beaucoup devraient ressentir de l’émotion après les vacances.

En 2023, le jour tombe le 16 janvier – mais ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs façons de vaincre le blues.

Le Blue Monday tombe le 16 janvier cette année Crédit : Getty

Quels sont les meilleurs conseils pour lutter contre le Blue Monday et booster mon humeur ?

Le Blue Monday est calculé à l’aide d’une série de facteurs dans une formule mathématique (pas particulièrement scientifique).

Ce sont la météo, le niveau d’endettement, le temps écoulé depuis Noël, le temps écoulé depuis l’échec de nos résolutions du Nouvel An, les faibles niveaux de motivation et le sentiment de devoir prendre en charge la situation.

Il a été initialement conçu par une société de relations publiques en 2005, mais est maintenant devenu un événement annuel largement reconnu.

L’association caritative pour la santé mentale Mind se moque de la notion de Blue Monday, affirmant que le concept n’a aucun fondement dans la recherche scientifique.

Une déclaration sur leur site Web indique: “Chez Mind, nous pensons que c’est dangereusement trompeur.

“Ceux d’entre nous qui vivent avec la dépression savent que ces sentiments ne sont pas dictés par la date.

“Insinuer qu’ils le sont perpétue le mythe selon lequel la dépression consiste simplement à” se sentir un peu déprimé “, quelque chose qui n’a pas besoin d’être pris au sérieux.”

Les Samaritains sont également contre l’idée qu’un jour particulier soit considéré comme le plus triste de l’année.

Dans le but de dissuader le Blue Monday, l’association caritative pour la santé mentale a inventé un nouveau terme – “Brew Monday”.

Le Brew Monday, les individus sont encouragés à tendre la main aux autres autour d’une tasse de thé et à offrir un soutien, une oreille attentive et quelqu’un là en cas de besoin.

Comme Brew Monday, il existe plusieurs façons de vaincre le blues et de stimuler votre esprit.

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire.

1. N’oubliez pas que vous avez le contrôle

Tout d’abord, il est important de se rappeler que vous êtes en contrôle.

Le Blue Monday a été déterminé par une société de relations publiques et de nombreuses entreprises jouent sur le thème du mois de janvier comme étant un mois déprimant.

Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer ce que vous ressentez.

2. Prenez du soleil

Profitez du soleil, si vous le pouvez.

Faites une promenade pendant votre pause déjeuner ou essayez une nouvelle activité de plein air pour augmenter votre taux de vitamine D.

Même une courte rafale de 15 minutes pourrait avoir un impact réel.

3. Exercice

Une autre façon de lutter contre le Blue Monday est de faire de l’exercice.

Qu’il s’agisse d’aller courir ou de suivre un cours dans une salle de sport, bouger votre corps libère des endorphines et peut vous aider à améliorer votre humeur.

L’entraîneur personnel Andy Ward conseille que l’exercice est un excellent tonique pour se sentir déprimé, et qu’il est préférable d’éviter les crises de boulimie et d’éviter vos amis.

Il a déclaré: “Faites 30 minutes d’exercice. Cela peut être une marche rapide, un jogging léger, une baignade relaxante ou un cours HIIT intense – il suffit de bouger pendant trente minutes pour en ressentir les bienfaits.

“Il existe des dizaines de cours de fitness différents. Janvier est le moment idéal pour découvrir de nouveaux passe-temps et rencontrer de nouvelles personnes.”

4. Regardez un film stimulant

Bien qu’il soit facile pour les gens de recommander la forme physique pour se sentir bien, c’est parfois la dernière chose que vous voulez faire.

Au lieu de cela, pourquoi ne pas essayer de regarder un film de bien-être pour vous faire sourire.

Choisissez l’un de vos favoris ou un classique que vous n’avez jamais vu, et asseyez-vous et détendez-vous.

5. Lisez un livre sur les soins personnels

Si vous n’êtes pas du genre à regarder des films ou la télévision, pourquoi ne pas vous procurer un livre sur les soins personnels. Ces livres particuliers visent à améliorer la santé mentale et à fournir des conseils sur la façon de gérer l’anxiété, de réduire le stress et de se sentir plus heureux et plus en paix.

6. Écoutez un podcast

Vous pouvez également prendre votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette et écouter un podcast sur les soins personnels. Il existe un certain nombre de supports d’écoute visant à améliorer et à gérer votre santé mentale.

7. Tendre la main

Enfin, connectez-vous avec les gens autour de vous.

Cela pourrait être de donner aux autres de la manière que vous ressentez – que ce soit un sourire, un “merci” ou un mot gentil.

Cependant, si vous êtes aux prises avec des sentiments de dépression pendant une longue période, vous devriez en parler à votre médecin ou à un membre de votre famille ou à un ami de confiance.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les Samaritains peuvent être contactés au 116 123, ou visitez le site Web de Mind.