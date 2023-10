La saison d’Halloween est arrivée et on s’attend à ce que de nombreuses personnes prévoient de passer un bon moment effrayant en famille et entre amis, mais n’oubliez pas la sécurité de vos amis à quatre pattes. Halloween peut être amusant pour vous, mais un certain nombre de trucs et de friandises peuvent être dangereux pour vos animaux de compagnie.

Quelles friandises sont nocives pour les animaux de compagnie ?

Le chocolat est populaire auprès des gens, mais votre chien est également attiré par lui. Le chocolat est toxique pour les chiens, et plus le chocolat est foncé, plus il est dangereux. Si vous pensez que votre chien a ingéré du chocolat, les signes à surveiller incluent les vomissements, la diarrhée, la léthargie, l’agitation, une soif accrue, une fréquence cardiaque élevée et, dans les cas graves, des convulsions.

Les raisins secs peuvent être tout aussi toxiques pour les chiens que le chocolat et peuvent provoquer une insuffisance rénale même si de petites quantités sont ingérées. Les signes d’intoxication aux raisins ou aux raisins comprennent des vomissements, des nausées, une diminution de l’appétit, une léthargie, des douleurs abdominales, une soif et une miction excessives ou diminuées, une mauvaise haleine et une insuffisance rénale rapide.