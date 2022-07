Conseils pour appeler votre compagnie d’assurance maladie

“Prenez le temps d’écrire les choses dont vous espérez discuter, les réponses que vous souhaitez et les types d’informations que vous recherchez”, déclare Christian Worstell, agent d’assurance maladie agréé à Raleigh, en Caroline du Nord. “Ensuite, cochez chaque élément au fur et à mesure de la conversation, afin de ne pas tourner en rond.”

N’appelez PAS le lundi matin.

Étant donné que de nombreux événements médicaux se produisent le week-end, les lundis ont tendance à être les périodes les plus occupées pour les centres d’appels d’assurance, explique Brad Cleveland, consultant en stratégie et gestion client basé à Sun Valley, ID. Les matinées sont aussi généralement le moment le plus occupé de la journée, dit-il, vous pouvez donc avoir un représentant moins fatigué et plus attentif si vous prenez le temps d’appeler un après-midi plus tard dans la semaine.