Conseils pour adopter un animal à fourrure pour les personnes allergiques

Et les symptômes ne sont pas toujours aussi simples que des éternuements de temps en temps, explique Parikh à CNBC Make It.

Des chats et des chiens aux hamsters et même aux chevaux, être allergique à certains animaux est courant, explique le Dr Purvi Parikh, allergologue et immunologiste du réseau Allergy & Asthma.

Peut-être avez-vous déjà adopté un ami à fourrure, pour découvrir qu’il déclenche vos allergies. Ou vous avez décidé que vous vouliez vraiment un chat ou un chien, même si vous y êtes légèrement allergique.

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours minimiser les poussées en utilisant certaines méthodes, dit Parikh. Dans ce cas, elle vous encourage à :

Ne laissez pas votre animal dormir dans votre lit ou votre chambre

Utiliser des purificateurs d’air

Envisagez d’aller chez un allergologue pour obtenir des injections contre les allergies qui peuvent atténuer la gravité de vos allergies

De plus, le Institut national des sciences de la santé environnementale recommande ces stratégies préventives pour réduire votre exposition aux allergènes liés aux animaux de compagnie :

Lavez-vous les mains et les vêtements après avoir joué avec votre animal de compagnie.

Époussetez souvent votre maison avec un chiffon humide.

Retirez ou remplacez vos tapis.

Enveloppez les matelas et les oreillers dans des housses en tissu anti-allergènes.

Nettoyez souvent votre maison à l’aide d’un aspirateur doté d’un filtre à particules à haute efficacité (HEPA). Si possible, demandez à quelqu’un qui n’est pas allergique à l’animal de remplir cette étape.

