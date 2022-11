Conseils pour acheter votre première voiture à petit budget

L’achat de votre première voiture peut être aussi excitant qu’intimidant. Bien que la liberté que vous offre un véhicule soit inestimable, ce n’est pas un achat à prendre à la légère.

Les prix des voitures d’occasion et neuves sont toujours élevés partout au Canada, selon les rapports de CTV News et AutoTrader.ca. Cela signifie que vous devrez chercher un peu plus pour trouver une bonne affaire.

Si vous savez quoi chercher, des offres peuvent toujours être trouvées. Cependant, si vous n’êtes pas informé, vous pouvez tout aussi bien vous faire arnaquer.

Que vous achetiez une voiture sur le terrain d’un concessionnaire ou que vous achetiez une voiture lors d’une vente privée, il y a quelques conseils de base que vous devez toujours garder à l’esprit :

Le vendeur n’est pas votre ami (n’ayez pas peur de négocier !)

Demandez toujours l’avis d’un mécanicien avant de remettre de l’argent

N’achetez pas sur un coup de tête

Ne vous laissez pas piéger par un prêt défavorable

Ci-dessous, je passerai en revue ces points clés et partagerai quelques autres conseils pratiques pour les acheteurs d’une première voiture avec un budget limité afin que vous puissiez trouver la meilleure offre.



1. Recherchez les fourchettes de prix pour le véhicule que vous souhaitez

Si vous magasinez pour votre première voiture, vous avez probablement déjà quelques véhicules différents en tête. Avant de vous rendre chez le concessionnaire ou de consulter les ventes privées locales, je vous recommande de visiter le site Web de Kelley Blue Book pour effectuer une recherche initiale sur les prix.

Entrez simplement l’année, la marque et le modèle de la voiture, et le site Web vous indiquera la fourchette de prix moyenne que vous devriez vous attendre à payer. C’est une excellente information à avoir pendant que vous magasinez, car cela vous aidera à déterminer si vous faites une bonne affaire ou non.



2. Recherchez les imperfections mineures dans le véhicule

L’un des meilleurs moyens de convaincre un vendeur ou un vendeur automobile de baisser le prix d’un véhicule est de lui signaler les petites imperfections. Recherchez les imperfections, telles que :

Des éclats de peinture

Petites bosses ou bosses

Rayures

Couche transparente écaillée

Égratignures sur les roues

Aucun de ceux-ci n’affecte les performances globales de la voiture, mais ils constituent un outil de négociation utile qui peut convaincre le vendeur de réduire un peu le prix.



3. Achetez vers la fin de l’année (ventes de clôture)

Avez-vous déjà réalisé comment les concessionnaires réalisent les meilleures ventes pendant les vacances ? En effet, les principaux concessionnaires tentent de liquider l’inventaire de l’année précédente pour faire de la place aux derniers modèles arrivant en janvier.

Si vous envisagez d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion certifié chez un concessionnaire, les vacances sont le meilleur moment pour magasiner. Les vendeurs privés peuvent également baisser leurs prix, car ils recherchent peut-être de l’argent rapidement pour pouvoir acheter des cadeaux pour leurs amis et leur famille.



4. N’ayez pas peur de négocier le prix

Rappelez-vous – les vendeurs ne sont pas vos amis et votre famille. Ne laissez pas leurs sourires dorés et leurs compliments amicaux vous inciter à acheter une voiture que vous n’achèteriez pas autrement.

La meilleure façon d’économiser de l’argent sur votre première voiture est de négocier le prix à la baisse. Cela fonctionne mieux avec les vendeurs privés que chez les concessionnaires. Cependant, la plupart des concessionnaires sont également disposés à négocier (bien que vous deviez peut-être parler directement à un directeur des ventes pour obtenir l’accord).



5. Demandez des rapports de service et des rapports d’historique de voiture

Économiser de l’argent dès le départ ne signifie pas grand-chose si le véhicule tombe en panne quelques mois plus tard. C’est pourquoi vous devriez toujours demander au vendeur ou au concessionnaire les relevés d’entretien de la voiture. En particulier, vous voudrez vous assurer que l’huile a été changée régulièrement.

Cela peut également vous montrer si le véhicule a subi ou non des travaux importants sur le bloc moteur, la transmission ou le système de refroidissement. Les travaux récents sont généralement un bon signe, car ils montrent que les problèmes majeurs ont été réglés, vous n’avez donc pas à vous en soucier.

Une voiture aura également un historique de tous les accidents dans lesquels elle a eu lieu et qui ont fait l’objet de réclamations d’assurance, alors voyez si le propriétaire du véhicule a accès à ces dossiers. S’ils n’en ont pas, vous pouvez acheter un rapport auprès d’un fournisseur tiers.

Si le véhicule a été accidenté, cela peut être un bon outil de négociation pour faire baisser le prix.



6. Inspectez et conduisez la voiture avec un mécanicien

Même si la voiture est vendue avec des états de service impeccables, vous devriez toujours obtenir l’avis d’un mécanicien. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui est mécanicien, demandez-lui de vous accompagner au parking pour faire un bref examen et vous accompagner lors de l’essai routier.

Les yeux et les oreilles entraînés du mécanicien devraient être en mesure d’identifier tout problème majeur avant que vous ne remettiez votre argent.

De nombreux magasins sont également disposés à effectuer une inspection du véhicule avant l’achat pour une somme modique.



7. Négociez vos taux d’intérêt

Les concessionnaires attirent souvent les premiers acheteurs en leur proposant des offres et des avantages intelligents, tels que :

Aucun paiement pendant 60 jours

Acomptes extrêmement faibles ou inexistants

Changements d’huile gratuits pendant un an

Radio satellite gratuite pendant un an

Si vous vous concentrez uniquement sur les avantages de la transaction, il peut être facile d’oublier le fait que votre taux d’intérêt n’est peut-être pas le meilleur. Les taux d’intérêt peuvent signifier la différence entre des milliers de dollars au cours de votre prêt. Tout le monde ne sait pas que c’est quelque chose que vous pouvez négocier avec un concessionnaire, alors faites de votre mieux pour le marchander.

Si vous voulez trouver la meilleure offre pour votre première voiture, je vous recommande de magasiner un peu. N’achetez pas une voiture sur un coup de tête ou ne laissez pas un vendeur vous pousser à acheter sur place. Examinez plusieurs options, pesez le pour et le contre de chacune et prenez une décision éclairée en fonction de votre budget et de vos besoins.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



