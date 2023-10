Conseils parentaux qu’une mère singapourienne a appris en élevant ses enfants en Suède

Avec son mari et ses deux enfants âgés de cinq et sept ans, elle vit dans une ville universitaire à une heure de Stockholm, bien loin de l’agitation des autres villes dans lesquelles ils vivaient.

Au cours des neuf dernières années, Min, une Singapourienne, a voyagé et travaillé dans divers endroits, de la Corée du Sud à l’Espagne et maintenant en Suède.

Ce que la ville a en abondance, cependant, ce sont des forêts profondes et des sentiers pittoresques, parfaits pour la randonnée, le camping, le canoë et le ski – une activité pour les plus petits.

« Nous n’avons jamais vraiment vécu un style de vie en plein air… Ce n’était pas une chose avant que nous déménagions en Suède. »

La Suède est l’un des meilleurs pays au monde pour élever des enfants – et selon Min, les activités dont ils profitent dans la nature ne sont pas la seule raison.