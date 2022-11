Conseils parentaux pour les vacances

Faire face au divorce

Si votre famille a été touchée par un divorce, un décès ou un changement majeur cette année, réfléchissez bien à la façon dont vous allez gérer les fêtes. Insister pour le rendre comme avant pourrait ne pas fonctionner. “Même si cela signifie seulement dîner à une heure différente, essayez de faire la différence entre le passé et le présent”, dit Newman.”

Marilyn Coleman, PhD, professeur de développement humain et d’études familiales à l’Université du Missouri-Columbia, suggère aux parents divorcés de créer une fête séparée juste pour la famille, une fête qui n’est ni Noël ni Hanoucca, afin que les enfants ne se sentent pas coupables de passer du temps avec un parent et pas l’autre. Et établissez le calendrier des visites à l’avance, pas de surprises. Essayez de ne pas trop programmer les enfants, aidez votre enfant à magasiner pour votre ex et soyez positif à propos de l’autre parent. Et ne rivalisez pas pour les affections de l’enfant en cassant la banque avec un “gros cadeau”.