Conseils parentaux accessibles lorsque vous avez un bébé

“Je pense que la sûreté et la sécurité sont beaucoup plus importantes que les gens qui portent un jugement à ce sujet”, déclare Ayers.

Maison intelligente

Rayess aime automatiser autant qu’elle le peut dans sa maison pour lui permettre de consacrer plus d’énergie à ses enfants. La technologie de la maison intelligente peut automatiser des choses comme les rideaux, les thermostats, les lumières, les haut-parleurs, les fenêtres et les serrures – qui peuvent tous faire gagner du temps et sont plus accessibles.

“En fin de compte, c’est la même expérience parentale”, dit Rayess. “C’est tomber amoureux inconditionnellement. Cet amour vous porte à travers tous les défis auxquels chaque parent est confronté. Les parents handicapés ont juste l’opportunité de sortir des sentiers battus, d’abattre les barrières et de promouvoir l’inclusion.”