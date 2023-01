Conseils gratuits sur les courses de chevaux pour le samedi et le dimanche

Ed Quigley, alias “Longshot Ted”, pronostiqueur et journaliste renommé des courses de chevaux, propose ses meilleurs paris pour l’action ITV de samedi et sélectionne certains des autres chevaux qui l’ont fait s’asseoir et prendre note, sur ce qui devrait être un week-end de craquage de sport.

Conseil du samedi :

BLOOD DESTINY, Fairyhouse 12.27, gagne Evens – Guillaume Colline

PEINDRE LE RÊVE, Kempton 2.05, victoire 5/2 – PariVictor

UP FOR PAROL, Kempton 2.40, aller simple 28/1 – Corail

PARC NESTOR, Warwick 3.00. dans chaque sens 9/1 Guillaume Colline

SLATE HOUSE, Kempton 3.15, victoire 5/1 – Unibet

Nous ne sommes pas empilés avec de l’action de niveau 1 ce week-end comme nous avons été bénis au cours de nombreux week-ends récemment, bien que, samedi, Kempton et Warwick offrent des plats de qualité. C’est vraiment un cas de handicaps ultra-compétitifs qui arrivent au premier plan et il y a beaucoup de valeur à offrir. Le Lanzarote Hurdle à Kempton semble empilé, et le Classic Chase à Warwick est toujours un examen approfondi de l’endurance, ce qui en fait une excellente série de paris autour de l’un des circuits de saut les plus exigeants du pays.

Le Lanzarote Hurdle (2.40) susmentionné a un champ complet de 20 déclarés, et ces derniers jours, il y a eu une vague de soutien – et sans surprise à bien des égards, pour le représentant de Charles Byrnes, Green Glory. Le joueur de six ans a franchi la barre des haies à Leopardstown le mois dernier et pourrait encore être bien traité ici pour l’un des gestionnaires les plus astucieux du jeu. Cependant, à moins que vous n’ayez été un lève-tôt attrapant le ver de valeur ante-post, il n’est pas difficile de chercher ailleurs une alternative à chaque sens maintenant. Jamie Snowden a connu une excellente saison, remportant de gros prix ce trimestre, y compris la Paddy Power Gold Cup avec Ga Law, que nous devrions, espérons-le, voir à la fin du mois. Le gestionnaire de Lambourn représenté ici par UP FOR PAROL est loin d’être un vain espoir à gros prix. Il était sixième il y a 12 mois, lorsqu’il a raté le coup de pied des premières portes et s’est retrouvé coincé dans le contre-courant de la circulation, ce qui n’était pas nécessaire pour un cheval qui aime être monté beaucoup plus en évidence. À son crédit, il est resté bien et finalement il n’a pas été battu à un million de kilomètres. En ce qui concerne les paramètres de handicap ; cette course est sortie d’une marque officielle de 133 et il obtient cette fois une marque inférieure de 4 livres, ne lui laissant maintenant que 2 livres de plus que lorsqu’il était pour la dernière fois dans l’enceinte du vainqueur. Les pistes plates et les sols mous sont faits sur mesure pour lui et je ne serais pas choqué si je m’impliquais dans le remaniement ici.

Ailleurs sur la carte, Paul Nicholls est doublement représenté dans le Silviniaco Conti Chase de 2e année (2,05), et semble avoir des revendications de premier plan avec Pic D’Orhy qui est un acte de classe sur sa meilleure forme et aime Kempton, il doit donc être respecté . Cependant, les précipitations récentes ne seraient pas idéales pour lui et pourraient le rendre vulnérable à un séjour plus résolu pendant le voyage, et PEINDRE LE RÊVE ressemble à l’appel de valeur. Fergal O’Brien a été en feu cette saison, et le joueur de neuf ans est évalué à 3 livres de plus que le rival de Paul Nicholls sur les chiffres officiels, et en raison des conditions de la course, il reçoit 2 livres, il doit donc être pris au serieux. Les pistes plates le voient à bon escient comme le suggèrent les victoires à Newbury et Perth, et il est polyvalent en ce qui concerne les exigences du terrain.

Je ne peux pas ignorer l’ancien SLATE HOUSE dans le Handicap Chase sur une étendue de 2m4f (3,15) sur le site de Sunbury. Couper dans le sol ira bien pour le joueur de 11 ans qui a une touche de classe et a les outils pour être compétitif sur une marque de 138 malgré ses années d’avancement. Il a un bon dossier à Kempton (trois victoires en cinq visites), et cet ancien vainqueur de Grade 1 peut s’impliquer au-dessus du poids pour la combinaison Brendan Powell et Joe Tizzard.

Warwick accueille le Classic Chase (3.00), et je pense que NESTOR PARK offre une bonne valeur dans chaque sens dans la course aux longs métrages. Cet ancien vainqueur du cours est aguerri, aime les terrains meubles et a montré à Haydock en novembre qu’un examen approfondi de l’endurance conviendra. Il doit être gaucher et son style de course proéminent convient à Warwick. L’excellent Luca Morgan, qui a récemment fait ses preuves, est en selle, et je pense que ce 10 ans dur à cuire ne sera pas loin pour l’équipe Ben Pauling. Le gestionnaire de Cotswold connaît une saison formidable et un autre gagnant sur le curriculum vitae pourrait facilement venir ici. Threeunderthrufive cherchera à se racheter après sa première erreur de clôture à Newbury la dernière fois, et M. Incredible, formé par Willie Mullins, n’est toujours pas exposé et tout pourrait se mettre en place pour l’enfant de sept ans de ce marathon.

Le reste de la carte sera un bref aperçu pour moi, avec le duo de Grade 2 – le Leamington Novices ‘Hurdle et le Hampton Novices’ Chase, tous deux un peu décevants si je suis franc. L’ancienne course a été remportée par Inglis Drever et The New One dans le passé, et je serais surpris s’il a quelque chose de ce calibre dans la gamme ici.

De l’autre côté de la mer d’Irlande à Fairyhouse (12.27), mon ante-post Triumph Hurdle fantaisie BLOOD DESTINY peut, espérons-le, faire le travail avec style. L’équipe de Willie Mullins est brûlante, et le joueur de 4 ans a à peine eu à transpirer pour gagner à Cork lors de ses débuts en haies et en écurie. Il y a des types intelligents dans l’opposition, y compris Nusret, mais je pense que cette course semble la sienne, et je le chercherai pour renforcer ses prétentions au Festival de Cheltenham avec une victoire ici. Je doute que le 16/1 qui est largement disponible pour le Triumph soit là pour longtemps s’il peut passer les vitesses de la manière que j’attends.

Punchestown accueille une carte de qualité dimanche, et il pourrait bien y avoir de nombreux indices du Festival de Cheltenham, avec tous les yeux sur Impaired Et Passe dans le Moscow Flyer Novice Hurdle. Le joueur de cinq ans a pulvérisé l’opposition de 18 longueurs à Naas le mois dernier. Avec une victoire ici, il sera fermement décidé d’essayer de dîner à la table du haut à Prestbury Park en mars, et la route qu’ils emprunteront sera fascinante, avec son puissant compagnon d’écurie Facile Vega qui attend dans les coulisses. Suprême? Ballymore ? Qui sait – pas même Willie Mullins, je suppose, alors faisons d’abord cette course et dépoussiérons-la.

Profitez de l’action et passez un bon week-end!

