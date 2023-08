Conseils FPL: 3 joueurs devraient utiliser comme alternative à Erling Haaland en tant que capitaine de la Fantasy Premier League

La FPL approche à grands pas et des millions de joueurs de Fantasy Premier League à travers le pays mettront la touche finale à leurs équipes avant le coup d’envoi de vendredi alors que Burnley, nouvellement promu, et le manager Vincent Kompany accueillent l’ancien club de l’ancien défenseur, Manchester City.

L’attaquant Erling Haaland sera sans aucun doute en tête de file pour de nombreuses équipes et est un choix évident pour le capitaine après avoir marqué 272 points la saison dernière, plus que tout autre joueur juste devant Harry Kane de Tottenham et Mo Salah de Liverpool.

Mais Haaland n’a pas marqué lors de ses six derniers matchs à Manchester City, alors qui d’autre pourrait être une option alléchante si vous essayez de déjouer ceux qui chercheront à ce que le Norvégien porte le brassard virtuel ce week-end ?

FPL : Trois alternatives à Erling Haaland en tant que capitaine de la Fantasy Premier League

1. Bukayo Saka

La star d’Arsenal, Bukayo Saka, pourrait être votre meilleure chance de devancer le peloton en FPL (Crédit image : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Si Haaland n’est pas votre pote pour le capitanat ce week-end, Bukayo Saka d’Arsenal pourrait bien être deuxième pour beaucoup. Lorsque vous combinez ses 202 points de la saison dernière, le quatrième meilleur de tous les milieux de terrain et un match à domicile contre Nottingham Forest, il y a toutes les chances que Saka démarre avec un solide pointage aux Emirats samedi midi.

L’international anglais était un habitué des buts et des passes décisives la saison dernière et bien qu’Arsenal n’ait pas connu la pré-saison la plus fluide, ils ont montré dans le Community Shield contre Manchester City qu’ils étaient tout à fait capables de le mélanger avec les meilleurs et de regarder un pari sûr d’être à nouveau difficile cette saison.

Nottingham Forest a échappé à la relégation la saison dernière, mais Arsenal sera le grand favori pour prendre un départ gagnant dans celui-ci, et il ne fait aucun doute que Saka sera à 100% un partant tant qu’il ne se blessera pas d’ici samedi matin.

Si vous voulez une alternative qui vous fera également économiser 1,5 million de livres sterling, Leandro Trossard a marqué 154 points la saison dernière et son camée tardif à Wembley pourrait lui valoir une place de titulaire.

2. Kaoru Mitoma

L’attaquant de Brighton Kaoru Mitoma devrait se rendre sur un dépliant en FPL (Crédit image : Getty Images)

Autrefois une importation inconnue du Japon, Kaoru Mitoma était un nom sur les lèvres de presque tous les joueurs de Fantasy Football au cours de la seconde moitié de la saison dernière alors qu’il devenait le marqueur de points le plus prolifique de Brighton et allait de mieux en mieux sous le nouveau manager Roberto De Zerbi.

Mitoma a trouvé le talent d’apparaître à des moments clés avec un but ou une passe décisive et a terminé la saison dernière avec 138 points, mais on pourrait s’attendre à usurper ce décompte si les Seagulls sont à nouveau à la hauteur du battage médiatique sous De Zerbi une fois la nouvelle campagne. se met en route.

De nombreux yeux seront rivés sur l’AMEX ce week-end car ce sont les nouveaux arrivants de la Premier League, Luton Town, qui sont les visiteurs, et bien que la première division ne soit pas opposée à la surprise de la première journée, Mitoma pourrait bien marquer ici si cela prend un peu les Hatters. peu de temps pour s’adapter à leur nouvel environnement.

Solly March et Pascal Gross ont tous deux obtenu un score plus élevé que Mitoma la saison dernière et sont évalués à la même étiquette de 6,5 millions de livres sterling, mais Mitoma pourrait être l’homme principal cette saison s’il continue sa forme.

3.Marcus Rashford

Marcus Rashford est sur le point de repartir en FPL une fois de plus (Crédit image : Getty Images)

En raison d’une bizarrerie FPL de la plupart des ailiers classés comme milieux de terrain par le propre système Fantasy de la Premier League, Rashford est sans aucun doute un bon pari au milieu de terrain de l’équipe de n’importe qui alors que Manchester United accueille des loups assiégés lundi soir, après avoir perdu leur manager Julen Lopetegui moins d’une semaine avant le début de la saison.

Avec Lopetegui constamment en désaccord avec le conseil d’administration des Wolves sur les plans d’été, c’est une excellente occasion pour l’équipe d’Erik Ten Hag de commencer en beauté devant une foule locale sous les lumières désireuse de voir son équipe combler l’écart avec Arsenal et ses rivaux locaux. Manchester City.

Rashford a marqué 205 points la saison dernière, troisième au milieu de terrain derrière seulement Mo Salah et Martin Odegaard et avec la nouvelle signature Rasmus Hojlund blessé et Anthony Martial également pas prêt pour l’action, Rashford est un cert mort pour commencer et peut même mener la ligne à un moment donné si Alejandro Garnacho et Antony commencent de chaque côté de lui.

Une alternative légèrement moins chère serait Bruno Fernandes, qui n’a marqué que 29 points de moins la saison dernière et vous ferait économiser un demi-million.

