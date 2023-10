Conseils Fantasy Premier League : points à retenir de la FPL Gameweek 8

Nous nous dirigeons maintenant vers la deuxième trêve internationale de la saison après un autre week-end de football mouvementé.

Tottenham Hotspur, composé de dix joueurs, a remporté une victoire contre Luton Town, Everton a gardé sa première cage inviolée de la saison lors d’une victoire 3-0 et Manchester United est parti tard pour battre Brentford à Old Trafford.

Comme toujours, nous couvrirons les principaux points de discussion du week-end du point de vue de la Fantasy Premier League.

Chelsea

L’équipe de Mauricio Pochettino a enregistré sa troisième victoire consécutive lors d’une victoire convaincante 4-1 contre Burnley. Raheem Sterling (7,0 millions de livres sterling) a récompensé ses fidèles propriétaires avec une récolte de 16 points dont un but et deux passes décisives. C’étaient ses premiers retours offensifs depuis ses 19 points lors de la Gameweek 3 contre Luton.

Cole Palmer (4,9 millions de livres sterling) a également marqué un but et une passe décisive et a maintenant débuté les deux derniers matches de championnat. Il a pris et marqué leur penalty et il semble qu’il soit leur tireur n°1. C’est assez significatif, surtout quand on regarde son prix. Il peut servir de catalyseur pour améliorer d’autres domaines de votre équipe. Ceux qui cherchent à obtenir un joker dans les prochaines semaines auront peut-être trouvé une option pour les aider à intégrer les joueurs premium souhaités.

Chelsea a cependant des matches difficiles à l’horizon, alors assurez-vous d’avoir un joueur qui peut le remplacer.

Manchester United et Brentford

Scott McTominay (4,8 millions de livres sterling) les buts dans les arrêts de jeu ont masqué les fissures d’une autre prestation décevante de l’équipe d’Erik Ten Hag lors de leur victoire 2-1.

Bruno Fernandes (8,4 millions de livres sterling) et Marcus Rashford (8,8 millions de livres sterling) – les joueurs de United les mieux possédés – ont de nouveau été blanchis et leurs propriétaires seront déçus. Ils ont deux buts à eux deux lors des cinq derniers matches. Ce furent également de bons matchs à Brighton & Hove Albion (H), Burnley (A), Crystal Palace (H) et Brentford (H).

Leur donnez-vous une dernière chance contre Sheffield United (A), l’une des équipes les plus pauvres de la ligue, ou coupez-vous enfin les égalités ? Je les possède moi-même tous les deux et je les garderai très probablement pour un dernier match.



Rashford n’a pas réussi à tenir ses promesses (Michael Regan/Getty Images)

Si je devais me débarrasser d’un des deux, Rashford serait celui que je transférerais. Il a maintenant été remplacé au début des deux derniers matches de championnat et a également été retiré au début du match de Ligue des champions de United contre Galatasaray. Fernandes joue toujours au moins 90 minutes à chaque match – et est aux tirs au but.

Si vous utilisez votre joker cette semaine, il est parfaitement justifiable de vous en débarrasser car vous vous préparez pour le long terme.

Nous avons également vu avec Sterling que les atouts éprouvés du FPL peuvent le sortir du sac, même après un mauvais parcours.

Bryan Mbeumo (6,8 millions de livres sterling) est un autre auquel de nombreux managers ont gardé confiance et qui est maintenant sur une série de quatre blancs consécutifs. Mais, comme c’est le cas pour les joueurs de United, il aura un match alléchant la semaine prochaine contre Burnley (H).

En raison du prix de Mbeumo, il n’est pas aussi important de se débarrasser de lui de manière imminente. Il peut être conservé pour un match supplémentaire mais après Burnley, Brentford affrontera Chelsea (A), West Ham (H), Liverpool (A) et Arsenal (H).

Liverpool

Lors du match nul 2-2 contre Brighton, c’était cet homme Mohamed Salah (12,6 millions de livres sterling) qui a encore accouché, cette fois avec un corset. Si vous n’avez pas déjà l’Égyptien, vous devriez élaborer un plan pour lui au moins avant la Gameweek 10.

L’équipe de Jurgen Klopp joue Everton (H), Nottingham Forest (H), Luton (A), Brentford (H), Manchester City (A), Fulham (H), Sheffield United (A) et Crystal Palace (A) dans leur prochain huit – l’une des meilleures séries de matches de la saison. Salah sera également une option de capitaine populaire dans la plupart de ces matchs.

Brighton continue d’accumuler des buts malgré ses matches difficiles – et ses joueurs seront à nouveau très désirables lors de la Gameweek 10, lorsque leurs matches reprendront massivement.

Ils affronteront ensuite Manchester City (A), nous pouvons donc les attendre pour le moment. Pervis Estupinan (5,1 millions de livres sterling) (si apte), Kaoru Mitoma (6,6 millions de livres sterling) et Solly Mars (6,4 millions de livres sterling) devraient être réservés.

Newcastle United et West Ham

Kieran Trippier (6,8 millions de livres sterling) Il a de nouveau réalisé un parcours offensif avec une passe décisive et a même réussi deux points de bonus malgré deux encaissements lors de ce match nul 2-2.

Ses bonus sous-jacents sont toujours élevés en raison du nombre d’occasions qu’il se crée, notamment lorsqu’il prend des coups de pied arrêtés, ce qui explique pourquoi son prix est si élevé.

Newcastle a des matchs difficiles à l’horizon avec Arsenal (H), Chelsea (H), Manchester United (H) et Spurs (A) dans les huit prochains mais Trippier pourrait valoir la peine d’être conservé.

Et garde un oeil sur Mohammed Kudus (6,5 millions de livres sterling). Le Ghanéen a vraiment impressionné en entrant en jeu et en marquant l’égalisation pour l’équipe de David Moyes. Cela pourrait lui valoir une place de titulaire à temps pour la bonne série de matches de West Ham. Ils affrontent Aston Villa (A), Everton (H), Brentford (A), Forest (H), Burnley (A) et Palace (H) dans les six prochains.



Kudus a un impact positif à West Ham (Ben Hoskins/Getty Images)

Arsenal et Manchester City

Le match crucial du week-end a vu s’affronter deux des meilleures équipes de la ligue.

Cette rencontre s’est déroulée sans incident et a été décidée par un but fortement dévié de Gabriel Martinelli (7,7 millions de livres sterling) à la 86e minute.

Bukayo Saka (8,6 millions de livres sterling) a raté le match en raison d’une blessure contractée contre Lens en milieu de semaine, malgré son voyage avec l’équipe.

Mikel Arteta a admis qu’il envisageait de tenter sa chance sur Saka avant le match : « Saka a ressenti quelque chose, alors évidemment vous êtes tenté de le risquer. Mais il n’a pas pu s’entraîner hier, donc cela l’a mis dehors.

Cela indiquerait qu’il devrait être en mesure d’affronter Chelsea (A) dans deux semaines et qu’il a également été sélectionné pour le service international par Gareth Southgate.

Erling Haaland (14,1 millions de livres sterling) a blanchi pour le deuxième match consécutif et nous a encore une fois montré qu’il avait ses défauts. J’ai mentionné dans mon article de la semaine dernière comment nous pouvons utiliser le parcours difficile de City pour nous éloigner de lui en tant que capitaine et peut-être même nous passer de lui pendant un petit moment.

Ceux qui dirigeaient Salah en auront bénéficié grâce à ses 15 points. Haaland était toujours le joueur le plus capitaine de la Gameweek 8.

Parmi leurs sept prochains matchs, City affrontera United (A), Chelsea (A), Liverpool (H), Spurs (H) et Villa (A), il y aura donc plus d’occasions de marquer des points supplémentaires.

Trêve internationale

Les blessures sont fréquentes lorsque les joueurs voyagent à travers le monde pour jouer pour leur pays. Il est donc sage de résister aux transferts anticipés, peu importe à quel point votre semaine de jeu s’est déroulée.

Ce n’est pas le seul problème. Des joueurs tels que Darwin Nunez (7,4 millions de livres sterling), Julian Alvarez (7,0 millions de livres sterling), et Luis Díaz (7,5 millions de livres sterling) disputeront leurs derniers matchs internationaux le 18 octobre, soit trois jours seulement avant la Gameweek 9.

Il pourrait y avoir des bancs pour les joueurs qui reviennent tard.

(Photos : Getty Images)