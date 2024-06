Conseils et réponses du NYT Wordle d’aujourd’hui – Aide du 1er juin #1078

La réponse Wordle d’aujourd’hui ne devrait pas être trop difficile. C’est un mot familier avec des lettres assez courantes. Mais si vous avez besoin d’aide, lisez la suite. Chaque jour, nous publierons des indices, puis la réponse pour le Wordle du jour en cours, juste au cas où vous en auriez besoin.

Aussi : Nous avons classé toutes les lettres de l’alphabet par popularité, si vous souhaitez utiliser cette liste pour décider de vos meilleurs mots de départ.

Et jouez-vous aussi à NYT Connections ? Nous avons également les réponses et les astuces de Connections d’aujourd’hui. De plus, nous avons compilé quelques conseils pour Strands, un autre jeu du Times, actuellement en version bêta.

Les astuces Wordle du jour

Attention : si vous continuez à lire, vous verrez la réponse Wordle du samedi 1er juin, énigme n° 1 078. Cela pourrait être un spoiler dévastateur pour certains joueurs. Mais si vous avez juste besoin de la réponse – peut-être que vous en êtes à votre dernière hypothèse et que vous ne voulez tout simplement pas voir une séquence de 999 matchs s’arrêter – continuez à lire.

Astuce Wordle n°1 : Répétitions

La réponse Wordle d’aujourd’hui ne contient aucune lettre répétée.

Indice de mot n°2 : les voyelles

Il y a deux voyelles dans la réponse Wordle d’aujourd’hui.

Astuce Wordle n°3 : Lettre de début

La réponse Wordle d’aujourd’hui commence par la lettre B.

Astuce Wordle n°4 : partie du discours

La réponse Wordle d’aujourd’hui est un nom.

Astuce Wordle n°5 : Signification

La réponse Wordle d’aujourd’hui fait référence à un bol aux côtés inclinés et est parfois utilisée pour décrire une caractéristique géologique.

LA RÉPONSE DU MOT DU JOUR



Voici le spoiler : la réponse Wordle d’aujourd’hui est BASSIN.

Réponse Wordle d’hier

La réponse d’hier, n° 1 077, le 31 mai, était CHAOS.

Réponses Wordle passées

27 mai, n° 1 073 : SKIEUR

28 mai, n° 1 074 : MOINS

29 mai, n° 1 075 : PAPAL

30 mai, n°1 076 : GUMMY

Conseils Wordle au quotidien

J’ai beaucoup écrit sur Wordle – depuis la couverture de son 1 000ème mot jusqu’à ma liste des meilleurs mots de départ, en passant par une stratégie utile en deux étapes et des informations sur les changements de mots controversés. J’ai même rassemblé ce que j’ai appris en jouant au puzzle de mots en ligne à succès pendant une année complète. Donc, si vous repensez votre besoin de réponse réelle, vous pourriez essayer les conseils de l’une de ces histoires.

Encore besoin d’un mot de départ ? Une personne m’a dit qu’elle regardait simplement autour d’elle et choisissait un objet de cinq lettres qu’elle avait repéré pour l’utiliser comme mot de départ, comme COUCH ou CHAIR. J’ai tendance à m’en tenir aux mots de départ qui contiennent les lettres les plus populaires utilisées dans les mots anglais. J’aime TRAIN pour commencer, même si j’ai un ami qui utilise TRAIL. J’ai lu que les gens utiliser le terme financier ROATEmais j’aime utiliser des mots que je connais réellement.

Qu’est-ce que Wordle ?

Si vous lisez jusqu’ici, vous savez jouer. Vous avez six chances de deviner un mot de cinq lettres, et le jeu vous indique si les lettres que vous avez devinées sont dans le puzzle et si vous avez deviné leur emplacement correct. Le New York Times a acheté le jeu au créateur Josh Wardle pour sept chiffres en 2022. Wardle a créé le jeu pour sa partenaire et l’a laissé réduire les 12 000 mots de cinq lettres de la langue anglaise à seulement 2 500, créant ainsi la base de données de réponses. . C’était également pratique qu’il ait un nom qui joue sur le « mot ».

Un porte-parole du Times m’a dit que le tout premier mot était paru le 19 juin 2021 et que le journal célébrait le 1 000e mot du jeu le 15 mars. Spoiler : ce 1 000e mot était ERUPT. Comme dans « Papa éclatera si le Wordle est si dur qu’il perd sa séquence. »

Il existe d’autres jeux amusants dans l’écurie Times Games. Ma dernière dépendance est Connections, qui, je pense, est plus délicate que Wordle. C’est le jeu où vous regardez une grille de 16 mots et essayez de les regrouper en quatre groupes de mots apparentés. Parfois, les relations entre les mots sont assez floues – comme à l’époque où il y avait quatre mots qui commençaient tous par des groupes de rock, comme « Rushmore » et « compagnon ». (Les connexions sont devenues un peu impertinentes le jour du poisson d’avril avec un puzzle entièrement composé d’emoji. Certains joueurs n’ont PAS trouvé ça drôle.)

Abeille d’orthographe est également un jeu populaire du Times. Et il y a un nouveau jeu qui est encore en version bêta, Brinsque j’essaie de maîtriser.