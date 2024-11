Trouvez les liens entre les mots pour gagner le jeu de connexions d’aujourd’hui. getty

Vous recherchez plutôt des conseils et des réponses pour les connexions de vendredi ? Vous pouvez les trouver ici :

ForbesConseils et réponses « Connexions » du NYT pour le vendredi 1er novembre (#509)

Bienvenue au week-end à tous ! J’espère que vous avez des projets amusants en réserve. Je vais passer du temps avec mon partenaire, rattraper mon retard sur certains des jeux auxquels je voulais participer et enfin essayer mon nouveau rameur.

Je devrais également pouvoir terminer la mise en place du groupe de discussion pour Relations et cette chronique que j’ai mentionnée récemment. D’autres choses à venir sur ce front bientôt !

Aujourd’hui New York Times Relations les conseils et réponses pour le samedi 2 novembre arrivent bientôt.

Comment jouer aux connexions

Relations est un programme gratuit et populaire New York Times jeu de mots quotidien. Vous recevez chaque jour un nouveau puzzle à minuit. Vous pouvez jouer sur le New York Times site web ou l’application Jeux.

Une grille de 16 mots vous est présentée. Votre tâche consiste à les disposer en quatre groupes de quatre en déterminant les liens qui les unissent. Les groupes peuvent être des éléments tels que des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer, des noms de participants à une étude de recherche ou des mots précédés d’une partie du corps.

Il n’y a qu’une seule solution pour chaque puzzle, et vous devrez être prudent lorsqu’il s’agit de mots qui peuvent entrer dans plusieurs catégories. Vous pouvez mélanger les mots pour peut-être vous aider à voir les liens entre eux.

Chaque groupe est codé par couleur. Le groupe jaune est généralement le plus facile à comprendre, le bleu et le vert se situent au milieu et le groupe violet est généralement le plus difficile. Le groupe violet implique souvent des jeux de mots.

Sélectionnez quatre mots qui, selon vous, vont ensemble et appuyez sur Soumettre. Si vous faites une supposition et que vous vous trompez, vous perdrez une vie. Si vous êtes sur le point d’avoir un groupe correct, vous verrez peut-être un message vous indiquant que vous êtes à un mot de réussir, mais vous devrez toujours déterminer lequel échanger.

Si vous faites quatre erreurs, la partie est terminée. Assurons-nous que cela n’arrive pas à l’aide de quelques indices, et, si vous avez vraiment du mal, le message d’aujourd’hui Relations réponses. Comme avec Mot et d’autres jeux similaires, il est facile de partager les résultats avec vos amis sur les réseaux sociaux et les discussions de groupe.

Si vous avez un New York Times Abonnement All Access ou Games, vous pouvez accéder au Relations archive. Cela inclut tous les jeux précédents de Relationsafin que vous puissiez revenir en arrière et jouer à ceux que vous avez manqués.

Hormis les 60 premiers jeux environ, vous devriez pouvoir retrouver mes astuces pour chaque grille via Google si vous en avez besoin ! Juste Cliquez ici et ajoutez la date du jeu pour lequel vous avez besoin d’indices ou des réponses à la requête de recherche.

Quels sont les indices de connexion d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après les indices pour chacun des événements d’aujourd’hui Relations groupes, je vais vous révéler ce que sont les groupes sans vous dire immédiatement quels mots y entrent.

Les 16 mots d’aujourd’hui sont…

CONSEIL

BAISSE

PLANCHE

COULER

GAMME

PANNEAU

GOUJON

BATEAU

LUSTRE

COMPTOIR

ARMOIRE

CROQUER

CONSEIL

MONTIEN

GRIMPEUR

RÉFRIGÉRATEUR

CERCEAU

Et les conseils pour les groupes d’aujourd’hui sont :

Groupe jaune – repéré dans une partie clé de la maison

Groupe vert – un groupe de décideurs

Groupe bleu : résolvez-le

Groupe violet – accessoires souvent métalliques

Quels sont les groupes de connexions d’aujourd’hui ?

Besoin d’une aide supplémentaire ?

Attention : nous commençons à entrer dans territoire de spoiler.

Les groupes d’aujourd’hui sont…

Quelles sont les réponses aux connexions d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus bas jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir l’actualité d’aujourd’hui. Relations réponses.

C’est votre dernier avertissement !

Aujourd’hui Relations les réponses sont…

Groupe jaune — vu dans une cuisine (COMPTO, RÉFRIGÉRATEUR, CUISINIÈRE, ÉVIER)

Groupe vert — groupe de conseillers (CONSEIL, CABINET, CONSEIL, PANEL)

Groupe bleu — exercices de base (BOAT, CRUNCH, MOUNTAIN CLIMBER, PLANK)

Groupe violet — types de boucles d’oreilles (CHANDELIER, DROP, HOOP, STUD)

Pas de match parfait aujourd’hui mais j’en suis à six victoires consécutives. Voici comment je me suis comporté :

🟩🟩🟩🟩

🟨🟨🟨🟨

🟪🟦🟦🟪

🟦🟦🟦🟦

🟪🟪🟪🟪

J’ai récupéré assez facilement le groupe vert, rapidement suivi par les jaunes.

Je savais que PLANK et CRUNCH sont des exercices. DROP et HOOP semblaient pouvoir l’être aussi, alors j’ai essayé de deviner cela en vain. Je me suis alors rappelé que MOUNTAIN CLIMBER est aussi un exercice et par chance j’ai deviné que BOAT serait le quatrième mot. Cela a laissé le groupe violet pour la victoire.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour aujourd’hui Relations des indices et des réponses. N’oubliez pas de consulter mon blog pour obtenir des conseils et la solution pour le match de dimanche si vous en avez besoin.

PS J’ai vu Bruce Springsteen à Halloween et j’ai passé un très bon moment. Lui et le E Street Band ont ouvert le spectacle avec ça. Complètement inattendu et tellement amusant :

Si vous le souhaitez, faites-le suivez mon blog pour une plus grande couverture de Relations et d’autres jeux de mots et même des actualités, des informations et des analyses sur les jeux vidéo. Cela m’aide beaucoup !