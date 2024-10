Trouvez les liens entre les mots pour gagner le jeu de connexions d’aujourd’hui. getty

Vous recherchez plutôt des conseils et des réponses pour les connexions du dimanche ? Vous pouvez les trouver ici :

ForbesConseils et réponses du NYT « Connexions » d’aujourd’hui pour le dimanche 6 octobre

Hé, les amis ! Bienvenue au début d’une nouvelle semaine ! J’espère que vous êtes bien reposé et que vous avez hâte d’y aller. Le match d’aujourd’hui est assez délicat, j’espère donc pouvoir vous aider à maintenir votre séquence si vous avez besoin d’un peu d’aide.

Aujourd’hui New York Times Relations des indices et des réponses arrivent immédiatement.

Comment jouer aux connexions

Relations est un programme gratuit et populaire New York Times jeu de mots quotidien. Vous recevez chaque jour un nouveau puzzle à minuit. Vous pouvez jouer sur le New York Times site web ou l’application Jeux.

Une grille de 16 mots vous est présentée. Votre tâche consiste à les disposer en quatre groupes de quatre en déterminant les liens qui les unissent. Les groupes peuvent être des éléments tels que des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer, des noms de participants à une étude de recherche ou des mots précédés d’une partie du corps.

Il n’y a qu’une seule solution pour chaque puzzle, et vous devrez être prudent lorsqu’il s’agit de mots qui peuvent entrer dans plusieurs catégories. Vous pouvez mélanger les mots pour peut-être vous aider à voir les liens entre eux.

Chaque groupe est codé par couleur. Le groupe jaune est généralement le plus facile à comprendre, le bleu et le vert se situent au milieu et le groupe violet est généralement le plus difficile. Le groupe violet implique souvent des jeux de mots.

Sélectionnez quatre mots qui, selon vous, vont ensemble et appuyez sur Soumettre. Si vous faites une supposition et que vous vous trompez, vous perdrez une vie. Si vous êtes sur le point d’avoir un groupe correct, vous verrez peut-être un message vous indiquant que vous êtes à un mot de réussir, mais vous devrez toujours déterminer lequel échanger.

Si vous faites quatre erreurs, la partie est terminée. Assurons-nous que cela n’arrive pas à l’aide de quelques indices, et, si vous avez vraiment du mal, le message d’aujourd’hui Relations réponses. Comme avec Mot et d’autres jeux similaires, il est facile de partager les résultats avec vos amis sur les réseaux sociaux et les discussions de groupe.

Quels sont les indices de connexion d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après les indices pour chacun des événements d’aujourd’hui Relations groupes, je vais vous révéler ce que sont les groupes sans vous dire immédiatement quels mots y entrent.

Les 16 mots d’aujourd’hui sont…

ROI KONG

CRI

BIP BIP

YAHOO

DING-DONG

HAR-HAR

KOKO

HUÉE

SKRRT

BULLES

DODO

RONRONNER

Beurk

YO-YO

VROOM

GEORGE

Et les conseils pour les groupes d’aujourd’hui sont :

Groupe jaune – quelqu’un de mal informé, ridicule ou stupide

Groupe vert — bruits de véhicules

Groupe bleu — on est amusé

Groupe violet – ABU et CLYDE s’intégreraient ici

Quels sont les groupes de connexions d’aujourd’hui ?

Besoin d’une aide supplémentaire ?

Attention : nous commençons à entrer dans territoire de spoiler.

Les groupes d’aujourd’hui sont…

Groupe jaune – knucklehead

Groupe vert — onomatopées automobiles

Groupe bleu — bruits de rire

Groupe violet – primates célèbres

Quelles sont les réponses aux connexions d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus bas jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir l’actualité d’aujourd’hui. Relations réponses.

C’est votre dernier avertissement !

Aujourd’hui Relations les réponses sont…

Groupe jaune — knucklehead (DING-DONG, DODO, YAHOO, YO-YO)

Groupe vert — onomatopées automobiles (BEEP BEEP, PURR, SKRRT, VROOM)

Groupe bleu — bruits de rire (HAR-HAR, HOOT, WHOOP, YUK)

Groupe violet — primates célèbres (BUBBLES, GEORGE, KING KONG, KOKO)

Je reviens à la victoire avec un jeu parfait. Voici comment je me suis comporté :

🟪🟪🟪🟪

🟩🟩🟩🟩

🟦🟨🟦🟦

🟦🟨🟦🟦

🟦🟦🟦🟦

🟨🟨🟨🟨

J’ai ri à la seconde où j’ai vu la grille apparaître. Toute une collection de mots ridicules. Cependant, KING KONG a rendu les violets assez évidents. BUBBLES était le chimpanzé de Michael Jackson, tandis que GEORGE fait référence à Curious George et KOKO, un gorille, était censé être capable de comprendre des milliers de mots d’anglais.

Je n’étais pas sûr que SKRRT s’intègre aux greens, mais j’ai deviné et cela a fonctionné. À partir de là, je n’étais pas sûr des bleus et des jaunes, mais quelques suppositions chanceuses m’ont amené au premier. Cela laissait le groupe jaune vers la victoire.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour aujourd’hui Relations des indices et des réponses. N’oubliez pas de consulter mon blog pour obtenir des conseils et la solution pour le jeu de mardi si vous en avez besoin.

PS Congo Cela aurait peut-être valu la peine d’être recommandé ici étant donné l’inclusion de KOKO, mais optons pour un bien meilleur film d’horreur sur les primates. Je pense que Jordan Peele est peut-être le réalisateur grand public le plus passionnant qui travaille aujourd’hui. J’adore ses trois films jusqu’à présent, mais Non est probablement mon préféré. C’est juste fantastique :