Hé, la bande ! J’espère que vous passez un merveilleux week-end. Je me sens un peu mal, alors j’essaie de me reposer le plus possible – c’est beaucoup plus facile à justifier maintenant que le temps devient plutôt froid.

Aujourd’hui New York Times Relations des indices et des réponses arrivent immédiatement.

Comment jouer aux connexions

Relations est un programme gratuit et populaire New York Times jeu de mots quotidien. Vous recevez chaque jour un nouveau puzzle à minuit. Vous pouvez jouer sur le New York Times site web ou l’application Jeux.

Une grille de 16 mots vous est présentée. Votre tâche consiste à les disposer en quatre groupes de quatre en déterminant les liens qui les unissent. Les groupes peuvent être des éléments tels que des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer, des noms de participants à une étude de recherche ou des mots précédés d’une partie du corps.

Il n’y a qu’une seule solution pour chaque puzzle, et vous devrez être prudent lorsqu’il s’agit de mots qui peuvent entrer dans plusieurs catégories. Vous pouvez mélanger les mots pour peut-être vous aider à voir les liens entre eux.

Chaque groupe est codé par couleur. Le groupe jaune est généralement le plus facile à comprendre, le bleu et le vert se situent au milieu et le groupe violet est généralement le plus difficile. Le groupe violet implique souvent des jeux de mots.

Sélectionnez quatre mots qui, selon vous, vont ensemble et appuyez sur Soumettre. Si vous faites une supposition et que vous vous trompez, vous perdrez une vie. Si vous êtes sur le point d’avoir un groupe correct, vous verrez peut-être un message vous indiquant que vous êtes à un mot de réussir, mais vous devrez toujours déterminer lequel échanger.

Si vous faites quatre erreurs, la partie est terminée. Assurons-nous que cela n’arrive pas à l’aide de quelques indices, et, si vous avez vraiment du mal, le message d’aujourd’hui Relations réponses. Comme avec Mot et d’autres jeux similaires, il est facile de partager les résultats avec vos amis sur les réseaux sociaux et les discussions de groupe.

Quels sont les indices de connexion d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après les indices pour chacun des événements d’aujourd’hui Relations groupes, je vais vous révéler ce que sont les groupes sans vous dire immédiatement quels mots y entrent.

Les 16 mots d’aujourd’hui sont…

CARGAISON

ROCHER

GRIFFE

MARTEAU

ENCLUME

CORNE

CALIFORNIE

COYOTE

ŒUF

ÉTRIER

TAMBOUR

TNT

CORSAIRE

SABOT

HONNEUR

CLOU

Et les conseils pour les groupes d’aujourd’hui sont :

Groupe jaune : parties humaines et animales constituées de la même protéine

Groupe vert — oups !

Groupe bleu — variantes de tissus

Groupe violet — CANNELLE et PAIN conviendraient ici

Quels sont les groupes de connexions d’aujourd’hui ?

Besoin d’une aide supplémentaire ?

Attention : nous commençons à entrer dans territoire de spoiler.

Les groupes d’aujourd’hui sont…

Groupe jaune – composé de kératine

Groupe vert — Coureur de route agrafes de dessin animé

Groupe bleu — types de pantalons

Groupe violet – ____ lancer

Quelles sont les réponses aux connexions d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus bas jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir l’actualité d’aujourd’hui. Relations réponses.

C’est votre dernier avertissement !

Aujourd’hui Relations les réponses sont…

Groupe jaune — composé de kératine (GRIFFE, SABOT, CORNE, ONGLE)

Groupe vert — Coureur de route agrafes de dessins animés (ANVIL, BOULDER, COYOTE, TNT)

Groupe bleu — types de pantalons (CAPRI, CARGO, HAMMER, STIRRUP)

Groupe violet — ____ roll (CALIFORNIA, DRUM, EGG, HONOR)

J’ai à peine survécu au match d’aujourd’hui mais j’en suis à huit victoires d’affilée. Voici comment je me suis comporté :

🟪🟪🟪🟪

🟩🟩🟩🟩

🟨🟦🟨🟨

🟨🟦🟦🟨

🟦🟨🟨🟨

🟨🟨🟨🟨

🟦🟦🟦🟦

Il m’a fallu quelques minutes pour regarder la grille avant que mon cerveau fasse le lien entre EGG et HONOR. Quelques secondes plus tard, j’avais les violets. Cela m’a probablement aidé d’être sorti manger des sushis l’autre soir et de voir des rouleaux californiens au menu.

En fait, j’ai été assez coincé pendant un moment, mais après avoir réussi le lien entre COYOTE et TNT, j’ai obtenu les greens.

Une supposition de HORN, CLAW, HAMMER et NAIL m’en a laissé un, mais passer HORN à STIRRUP n’était pas la bonne décision. J’étais de retour lorsque j’ai remplacé CLAW par HOOF. Finalement, il s’est avéré que HAMMER était l’intrus, puisque les autres étaient en réalité toutes des parties d’animaux.

Il n’est pas surprenant que je n’aie pas compris le blues étant donné mon manque de connaissances en mode, mais j’y suis finalement parvenu.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour aujourd’hui Relations des indices et des réponses. N’oubliez pas de consulter mon blog pour obtenir des conseils et la solution pour le jeu de lundi si vous en avez besoin.

PS Pour continuer le train de l’horreur, voici un petit slasher méchant avec une bonne dose d’humour noir. Tu es le prochain est extrêmement divertissant pour ceux qui ont envie de gore. Le film est ancré dans une formidable performance principale, et c’est vraiment dommage qu’un acteur en particulier ne soit pas devenu une star beaucoup plus grande par la suite :