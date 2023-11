Conseils et projections de basket-ball fantastique pour vendredi

L’aide-mémoire d’ESPN sur le basket-ball fantastique et les conseils de paris sur le basket-ball est votre destination d’avant-match pour les pronostics de paris sur le basket-ball et nos meilleures informations et données, avec l’indice de puissance de basket-ball (BPI) exclusif d’ESPN pour vous aider à prendre des décisions intelligentes en matière de fantaisie et de paris. Les conseils Fantasy sont basés sur les ligues ESPN à 10 équipes.

Nouveau cette saison, ESPN Analytics générera également des projections fantastiques quotidiennes de la NBA. En combinant les données historiques des joueurs et des équipes et des facteurs de jeu spécifiques, ESPN est en mesure de prédire avec précision les statistiques de score des joueurs. En tenant compte des blessures, des tendances du temps de jeu et d’autres facteurs ayant un impact sur les performances futures, les modèles statistiques peuvent être utilisés pour aider les joueurs Fantasy de la NBA à prendre l’avantage dans leur ligue.

Ce qu’il faut savoir pour les matchs de vendredi

Jeudi, les Hawks ont réussi une belle remontée contre le Magic à Mexico derrière de gros matchs de Trae Young, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu, tandis que les Pacers ont battu les Bucks malgré un scratch tardif de Jalen Smith qui a mis X/Twitter dans les bras. pour ceux qui l’ont enfermé dans les files d’attente DFS.

Giannis Antetokounmpo est parti pour 54 points et 12 rebonds, tandis que Damian Lillard a également été éliminé tardivement en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner et Bruce Brown ont tous remporté la victoire des Pacers.